Врачи: У Юлии Началовой диагностировано заражение крови
Врачи рассказали о диагнозе певицы Юлии Началовой. Оказалось, у исполнительницы заражение крови.
Как ранее было известно, актриса Юлия Началова находится в одной из реанимаций столицы. Медики оценивали ее состояние крайне тяжелым.
У знаменитости был сахарный диабет. Вследствие легкой травмы ноги у нее развилось заражение крови. Сейчас Юлия Началова находится под наблюдением врачей.
В одной из клиник Москвы, куда была экстренно госпитализирована артистка, есть большое отделение эндокринологии.
Инсайдеры подтвердили слухи о коме Юлее Началовой. Но отметили, что после ухудшения состояния врачи ее сами ввели в это состояние искусственным путем.
Как ранее было известно, актриса Юлия Началова находится в одной из реанимаций столицы. Медики оценивали ее состояние крайне тяжелым.
У знаменитости был сахарный диабет. Вследствие легкой травмы ноги у нее развилось заражение крови. Сейчас Юлия Началова находится под наблюдением врачей.
В одной из клиник Москвы, куда была экстренно госпитализирована артистка, есть большое отделение эндокринологии.
Инсайдеры подтвердили слухи о коме Юлее Началовой. Но отметили, что после ухудшения состояния врачи ее сами ввели в это состояние искусственным путем.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:23