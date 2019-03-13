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Врачи: У Юлии Началовой диагностировано заражение крови

Врачи рассказали о диагнозе певицы Юлии Началовой. Оказалось, у исполнительницы заражение крови.
Врачи: У Юлии Началовой диагностировано заражение крови

Как ранее было известно, актриса Юлия Началова находится в одной из реанимаций столицы. Медики оценивали ее состояние крайне тяжелым.

У знаменитости был сахарный диабет. Вследствие легкой травмы ноги у нее развилось заражение крови. Сейчас Юлия Началова находится под наблюдением врачей.

В одной из клиник Москвы, куда была экстренно госпитализирована артистка, есть большое отделение эндокринологии.

Инсайдеры подтвердили слухи о коме Юлее Началовой. Но отметили, что после ухудшения состояния врачи ее сами ввели в это состояние искусственным путем.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:23

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