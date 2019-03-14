Названы правила питания для людей с ожирением
Людям, страдающим ожирением, эксперты советуют придерживаться определенных правил питания. Эффективной для снижения веса является диета на основе продуктов, богатых клетчаткой.
Данный режим питания предполагает ежедневный пятиразовый прием пищи, насыщенной так называемыми блокировщиками и сжигателями жиров. В рацион следует включить отруби, коричневый рис, пророщенные зерна, нежирные сорта мяса и рыбы, гречневую и овсяную крупы. Не рекомендуется употреблять мучные и кондитерские изделия, сладкие фрукты и соки, сахар, копчености, картофель, свеклу.
Диета, разработанная для людей с ожирением, состоит из двух этапов. Первая часть предполагает обогащение рациона продуктами, содержащими сжигающую жиры клетчатку. Разрешается употребление авокадо, блокирующего потребность в сладостях, зелени, на переработку волокон которой организм тратит много энергии, грейфрута. Второй этап режима предусматривает подключение к указанным продуктам пищу с веществами, препятствующими поступлению и накоплению жиров. Сюда можно отнести морковь, стручковую фасоль, пророщенную чечевицу, зеленый горошек, яблоки.
Данный режим питания предполагает ежедневный пятиразовый прием пищи, насыщенной так называемыми блокировщиками и сжигателями жиров. В рацион следует включить отруби, коричневый рис, пророщенные зерна, нежирные сорта мяса и рыбы, гречневую и овсяную крупы. Не рекомендуется употреблять мучные и кондитерские изделия, сладкие фрукты и соки, сахар, копчености, картофель, свеклу.
Диета, разработанная для людей с ожирением, состоит из двух этапов. Первая часть предполагает обогащение рациона продуктами, содержащими сжигающую жиры клетчатку. Разрешается употребление авокадо, блокирующего потребность в сладостях, зелени, на переработку волокон которой организм тратит много энергии, грейфрута. Второй этап режима предусматривает подключение к указанным продуктам пищу с веществами, препятствующими поступлению и накоплению жиров. Сюда можно отнести морковь, стручковую фасоль, пророщенную чечевицу, зеленый горошек, яблоки.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 00:11