Названы правила питания для людей с ожирением





Данный режим питания предполагает ежедневный пятиразовый прием пищи, насыщенной так называемыми блокировщиками и сжигателями жиров. В рацион следует включить отруби, коричневый рис, пророщенные зерна, нежирные сорта мяса и рыбы, гречневую и овсяную крупы. Не рекомендуется употреблять мучные и кондитерские изделия, сладкие фрукты и соки, сахар, копчености, картофель, свеклу.Диета, разработанная для людей с ожирением, состоит из двух этапов. Первая часть предполагает обогащение рациона продуктами, содержащими сжигающую жиры клетчатку. Разрешается употребление авокадо, блокирующего потребность в сладостях, зелени, на переработку волокон которой организм тратит много энергии, грейфрута. Второй этап режима предусматривает подключение к указанным продуктам пищу с веществами, препятствующими поступлению и накоплению жиров. Сюда можно отнести морковь, стручковую фасоль, пророщенную чечевицу, зеленый горошек, яблоки.