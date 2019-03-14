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Названы правила питания для людей с ожирением

Людям, страдающим ожирением, эксперты советуют придерживаться определенных правил питания. Эффективной для снижения веса является диета на основе продуктов, богатых клетчаткой.
Названы правила питания для людей с ожирением

Данный режим питания предполагает ежедневный пятиразовый прием пищи, насыщенной так называемыми блокировщиками и сжигателями жиров. В рацион следует включить отруби, коричневый рис, пророщенные зерна, нежирные сорта мяса и рыбы, гречневую и овсяную крупы. Не рекомендуется употреблять мучные и кондитерские изделия, сладкие фрукты и соки, сахар, копчености, картофель, свеклу.

Диета, разработанная для людей с ожирением, состоит из двух этапов. Первая часть предполагает обогащение рациона продуктами, содержащими сжигающую жиры клетчатку. Разрешается употребление авокадо, блокирующего потребность в сладостях, зелени, на переработку волокон которой организм тратит много энергии, грейфрута. Второй этап режима предусматривает подключение к указанным продуктам пищу с веществами, препятствующими поступлению и накоплению жиров. Сюда можно отнести морковь, стручковую фасоль, пророщенную чечевицу, зеленый горошек, яблоки.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 00:11

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