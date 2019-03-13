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Диетологи назвали 5 самых полезных экзотических круп

Диетологи назвали 5 самых полезных экзотических круп для ежедневного потребления. Злаки обогатят организм витаминами и полезными микроэлементами.
Диетологи назвали 5 самых полезных экзотических круп

Людям, желающим заменить гречку на более необычные крупы, медики советуют попробовать такой злак, как киноа. Продукт, ставший популярным в России, богат жирами Омега-3, лизином и аминокислотами. Постоянное употребление крупы поможет справиться с анемией и выпадением волос. Пшеница Хорасан или камут содержит в себе много клетчатки и белков, а также никотиновую кислоту. Последняя помогает в выработке гормонов, усвоении углеводов и жиров и благотворно влияет на нервную систему. Камут улучшит состояние людей, страдающих аллергией.

Крупа сорго из Судана имеет в себе витамины B6, B1 и B2. Злак нормализует работу мышц, в том числе сердечной, улучшает аппетит, обмен веществ, рост волос и ногтей. Тэфф или абиссинская метличка будет полезна витамином C, белком и лизином для лучшей выработки кровяных телец и улучшения здоровья волос.

Амарант выращивается в Перу и известен большим содержанием лизина, белка и свалена - природного иммуномодулятора. Также злак насытит организм витаминами B1, A, PP, B2, B4, C и B9.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:16

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