Диетологи назвали 5 самых полезных экзотических круп





Людям, желающим заменить гречку на более необычные крупы, медики советуют попробовать такой злак, как киноа. Продукт, ставший популярным в России, богат жирами Омега-3, лизином и аминокислотами. Постоянное употребление крупы поможет справиться с анемией и выпадением волос. Пшеница Хорасан или камут содержит в себе много клетчатки и белков, а также никотиновую кислоту. Последняя помогает в выработке гормонов, усвоении углеводов и жиров и благотворно влияет на нервную систему. Камут улучшит состояние людей, страдающих аллергией.Крупа сорго из Судана имеет в себе витамины B6, B1 и B2. Злак нормализует работу мышц, в том числе сердечной, улучшает аппетит, обмен веществ, рост волос и ногтей. Тэфф или абиссинская метличка будет полезна витамином C, белком и лизином для лучшей выработки кровяных телец и улучшения здоровья волос.Амарант выращивается в Перу и известен большим содержанием лизина, белка и свалена - природного иммуномодулятора. Также злак насытит организм витаминами B1, A, PP, B2, B4, C и B9.