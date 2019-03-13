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В Ленинградской области мужчину задержали за секс со школьницей

В Приозерске Ленинградской области молодого мужчину задержали за секс со школьницей из 8 класса. Заявление на 19-летнего парня подала мать учащейся.
В Ленинградской области мужчину задержали за секс со школьницей

12 марта в Приозерске правоохранительные органы задержали подозреваемого в сексе с несовершеннолетней 2004 года рождения. Мать школьницы подала заявление в полицию, рассказав о том, что парень неоднократно склонял её дочь к интиму. Встречалась девушка с неработающим жителем Приозерска добровольно и вступала в связь с ним в период с 23 по 25 февраля этого года.

Учится школьница в 8 классе. Полиция города возбудила против правонарушителя дело о сексе с лицами, не достигшими совершеннолетия. В качестве меры наказания он получил подписку о невыезде.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:45

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