В Ленинградской области мужчину задержали за секс со школьницей





12 марта в Приозерске правоохранительные органы задержали подозреваемого в сексе с несовершеннолетней 2004 года рождения. Мать школьницы подала заявление в полицию, рассказав о том, что парень неоднократно склонял её дочь к интиму. Встречалась девушка с неработающим жителем Приозерска добровольно и вступала в связь с ним в период с 23 по 25 февраля этого года.Учится школьница в 8 классе. Полиция города возбудила против правонарушителя дело о сексе с лицами, не достигшими совершеннолетия. В качестве меры наказания он получил подписку о невыезде.