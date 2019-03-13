Ученые: Вокруг Венеры и Меркурия обнаружены пылевые кольца





Для данного открытия эксперты использовали предоставленные данные двух спутников STEREO, которые ведут наблюдения за Солнцем. Учёные выяснили, что вдоль имеющейся орбиты планеты Меркурий скопилось так называемое пылевое кольцо, имеющее плотность на 5% больше в сравнении с соседними областями. Находясь близко к Солнцу он, казалось бы, не способен удерживать его. Однако это пылевое образование наблюдается по всей орбите Меркурия. Согласно оценкам исследователей, ширина такого кольца достигает свыше 4 800 км, намного превышая диаметр самой планеты.А вот пылевое образование Венеры значительно больше, чем у Меркурия. Высота такого кольца составляет 9 000 000 в ширину. При этом его плотность на 10% больше прочих областей.