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Ольга Бузова призналась, что счастлива возвращаться в съемную квартиру, где ее окружает много цветов и подарков

Поющая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова призналась подписчикам, что любит путешествовать и ездить по гастролям, но больше всего она счастлива возвращаться в свою съемную квартиру.
Ольга Бузова призналась, что счастлива возвращаться в съемную квартиру, где ее окружает много цветов и подарков

По словам телезнаменитости, ее дом всегда полон ароматом цветов и подарков от ее друзей и коллег.

Вчера Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена с красивым весенним букетом цветов. Под снимком Бузова поспешила объяснить подписчикам, от кого получила такой яркий презент.

Впрочем, мало кто обратил внимание на свежую публикацию Ольги. Многих фолловеров заинтересовал пост Бузовой, в котором она признается, что счастлива возвращаться в съемную квартиру.

Один за другим интернет-пользователи принялись интересоваться у знаменитости, почему она никак не приобретет себе дом или квартиру, ведь всего за день, как известно, она зарабатывает как минимум один миллион рублей.
Ольга Бузова призналась, что счастлива возвращаться в съемную квартиру, где ее окружает много цветов и подарков

По мнению подписчиков Бузовой, добротой и отзывчивостью Ольги «пользуются» даже ее родители. Фанаты Ольги вспомнили, что их любимица вместо того, чтобы обзаводиться собственной недвижимостью, купила в Москве квартиру своему отцу и матери.

К слову, некоторые фолловеры даже предложили звезде переехать со съемной квартиры к кому-то из родителей.

«Ты вообще почти дома не живешь, может лучше переезжай к маме..», - предложила Ольге одна из ее фанаток.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:37

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