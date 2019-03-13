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Юлию Началову ввели в искусственную кому

Врачи ввели Юлию Началову в искусственную кому, сообщила её пиар-менеджер. Певица находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Юлию Началову ввели в искусственную кому

Анна Исаева, будучи пиар-директором Началовой, рассказала, что медикам пришлось ввести пациентку в состояние искусственной комы. Самочувствие певицы на данный момент оценивает как тяжёлое, и она находится в реанимационном отделении. До этого артистку подключили к аппарату искусственного дыхания.

"Очень её любим и держим за неё кулаки", - коротко заявила Исаева.

11 марта в СМИ появилась информация, что в Москве Началову экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник. Сама знаменитость поспешила успокоить поклонников: она находится в Риме на плановом обследовании из-за подагры и в целом здорова.

Исаева написала пост о том, что Началова решила проконсультироваться у медиков из-за болей в ноге, которую натёрла во время долгого хождения на каблуках. У российских докторов певица продолжила обследование и лечение. Позже выяснилось, что плохо исполнительнице стало в связи с резким скачком уровня сахара в организме и прочими заболеваниями.

"Сейчас врачи помогают Юле выкарабкаться, лечат её. Все мы надеемся на благополучный исход". - добавила менеджер Началовой.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:10

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