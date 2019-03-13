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Яна Рудковская вместе с мужем и сыном отдыхает на Мальдивах

Яна Рудковская, отправившаяся с мужем и сыном отдыхать на Мальдивы, сняла для подписчиков своего Instagram-аккаунта видео с красотами местности, где они остановились. Продюсер отметила, в марте у всех членов ее семьи находится свободное время в графике, и они стараются провести его вместе.
Яна Рудковская вместе с мужем и сыном отдыхает на Мальдивах

Недавно звездная пара и их ребенок отдыхали в Куршавеле, где любовались заснеженными просторами и катались на лыжах. На днях знаменитое семейство отправилось на Мальдивы, чтобы понежиться на тропическом пляже. В этом году, рассказала Рудковская, они решили остановиться на вилле, ставшей им временным домом во время прошлогоднего вояжа. Продюсер сняла для своих поклонников видео, поделившись красотами экзотической местности. Она показала большие пальмы во дворе «королевской» виллы, пляж с белым песком, ресторан, расположенный у океана, а также плещущихся в бассейне мужа Евгения Плющенко и сына Александра.
Яна Рудковская вместе с мужем и сыном отдыхает на Мальдивах

Подписчики порадовались за звездное семейство и пожелали хорошо провести время на Мальдивах. Фанаты Рудковской, наблюдающие за ее жизнью, знают, в каком ритме приходится трудиться не только ей самой и ее супругу, но и их маленькому сыну, поэтому посоветовали им воспользоваться моментом и отлично отдохнуть.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:09

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