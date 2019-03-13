Эвелина Бледанс рассказала о состоянии Юлии Началовой перед госпитализацией





Два дня назад СМИ опубликовали информацию, что российская исполнительница Юлия Началова была экстренно госпитализирована в реанимацию одной из больниц столицы. Медики оценили состояние знаменитости крайне тяжелым.Эвелина Бледанс подтверждает эту информацию. Они вместе снимались в новом телешоу «Один в один! Народный сезон». Ведущая говорит, что коллеге было нелегко и на съемках. Она с трудом носила туфли на каблуке, но делала вид, что все хорошо, всегда была в отличном настроении.Также 13 марта госпитализацию певицы подтвердила и ее менеджер Анна Иссаева. Она сообщила об ухудшении здоровья звезды, но о диагнозе и подробностях умалчивает.В прессе появилась новая информация, согласно которой Юлия Началова дышит с помощью специального аппарата, так как находится в коме. Но это пока не подтвердили и не опровергли.