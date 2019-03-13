АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: К 2050 году в Австралии вообще не будет зимы
EUR 74.07 USD 65.77
Курс валют на 13.03.2019

Эвелина Бледанс рассказала о состоянии Юлии Началовой перед госпитализацией

Актриса Эвелина Бледанс рассказала о госпитализации в реанимационное отделение телеведущей Юлии Началовой. Об этом написало издание iReactor.
Эвелина Бледанс рассказала о состоянии Юлии Началовой перед госпитализацией

Два дня назад СМИ опубликовали информацию, что российская исполнительница Юлия Началова была экстренно госпитализирована в реанимацию одной из больниц столицы. Медики оценили состояние знаменитости крайне тяжелым.

Эвелина Бледанс подтверждает эту информацию. Они вместе снимались в новом телешоу «Один в один! Народный сезон». Ведущая говорит, что коллеге было нелегко и на съемках. Она с трудом носила туфли на каблуке, но делала вид, что все хорошо, всегда была в отличном настроении.

Также 13 марта госпитализацию певицы подтвердила и ее менеджер Анна Иссаева. Она сообщила об ухудшении здоровья звезды, но о диагнозе и подробностях умалчивает.

В прессе появилась новая информация, согласно которой Юлия Началова дышит с помощью специального аппарата, так как находится в коме. Но это пока не подтвердили и не опровергли.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Уфе мать выбросила из окна девятого
В Сети опубликовали снимки армейского
Юлию Началову ввели в искусственную кому
Mercedes-AMG вывел на тесты обновленный
Лолита попросила у государства скидки
Учёные рассказали, как можно остановить
Эвелина Бледанс рассказала о состоянии
Ксения Собчак и Дарья Мороз
Специалист: Россия может избавиться от
Александр Маршал согласен с призвавшим
Любовь Толкалина тепло вспомнила о
Флагманский смартфон Vivo X27 выпустят
Эксперты рассказали, как оформить
Мать Юлии Началовой подтвердила
Ольга Бузова выступит на открытии ТРЦ
В Таганроге в результате падения из
«Не знала, как подойти»: Диана Гурцкая
В России создали первый в мире iPhone с
В Новосибирской области посудомойка в
Эксперты назвали ожидаемые в России
Ксения Бородина опять похвасталась, что
Сергей Лазарев порадовал фанатов фото
Глава ГИБДД выступил в поддержку
Jeep готовит к выпуску новый 7-местный
Эдита Пьеха рассказала о лечении внука
Отражение Солнца названо безопасным
ООН высказалась об атмосфере
Филипп Киркоров не пропускает ни одного
Vertex открыл в России сеть магазинов
Размер среднего чека увеличился в
Просмотреть все новости