Ксения Собчак и Дарья Мороз «схлестнулись» в соцсетях
Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак «схлестнулась» в социальных сетях с экс-супругой известного российского режиссера Константина Богомолова - Дарьей Мороз.
Не секрет, что на прошлой неделе Собчак вместе со своим мужем Максимом Виторганом сделали сенсационное объявление. Супруги призналась поклонникам, дабы избежать различных сплетен, что на сегодняшний день не живут вместе и у каждого из них началась своя жизнь.
Спустя несколько дней, в Прощеное воскресенье Ксения опубликовала в Instagramновый пост, в котором затронула весьма неожиданную тему. Собчак решила поинтересоваться у подписчиков, умеют ли они прощать и просить прощения.
Каким же удивлением для интернет-пользователей было увидеть, что через несколько минут на страничке Дарьи Мороз тоже появился новый пост, в котором актриса «высмеяла» блог Собчак, назвав его «многоумным» и «философским».
По словам бывшей супруги Константина Богомолова, она не любит читать подобные посты в Instagram, так как считает их «глупыми» и «пошлыми», пишет VokrugTV.
Нужно сказать, что Собчак не стала затягивать с ответом и поспешила разместить в личном инста-блоге в тот же день еще один пост, где заявила, что каждый человек в первую очередь видит то, что присуще именно ему.
К слову, в социальных сетях продолжают обсуждать конфликт Собчак и Мороз. Фолловеры убеждены, что только лишь постами в Instagram не обойдется.
Не секрет, что на прошлой неделе Собчак вместе со своим мужем Максимом Виторганом сделали сенсационное объявление. Супруги призналась поклонникам, дабы избежать различных сплетен, что на сегодняшний день не живут вместе и у каждого из них началась своя жизнь.
Спустя несколько дней, в Прощеное воскресенье Ксения опубликовала в Instagramновый пост, в котором затронула весьма неожиданную тему. Собчак решила поинтересоваться у подписчиков, умеют ли они прощать и просить прощения.
Каким же удивлением для интернет-пользователей было увидеть, что через несколько минут на страничке Дарьи Мороз тоже появился новый пост, в котором актриса «высмеяла» блог Собчак, назвав его «многоумным» и «философским».
По словам бывшей супруги Константина Богомолова, она не любит читать подобные посты в Instagram, так как считает их «глупыми» и «пошлыми», пишет VokrugTV.
Нужно сказать, что Собчак не стала затягивать с ответом и поспешила разместить в личном инста-блоге в тот же день еще один пост, где заявила, что каждый человек в первую очередь видит то, что присуще именно ему.
«Куда бы ни пришел, (даже куда его и не зовут вовсе) в первую очередь ему в глаза бросается Пошлость и Глупость..», - подчеркнула экс-кандидат на пост президента РФ в 2018 году.
К слову, в социальных сетях продолжают обсуждать конфликт Собчак и Мороз. Фолловеры убеждены, что только лишь постами в Instagram не обойдется.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:50