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Лолита попросила у государства скидки на «коммуналку» для пенсионеров

Известная российская певица Лолита, которой недавно исполнилось 55 лет, попросила у государства скидки на оплату коммунальных услуг. В своем новом посте Милявская затронула тарифы на отопление.
Лолита попросила у государства скидки на «коммуналку» для пенсионеров

Певица рассказала о своем опыте оплаты коммунальных услуг. Без счетчика за отопление столичной квартиры ей приходили квитанции до десяти тысяч рублей. После установки прибора учета сумма платежа снизилась в три раза.

Лолита Милявская добавила, что сам по себе счетчик установить себе сможет не каждый, поскольку эта процедура не является дешевой, к тому же прибор должен в обязательном порядке иметь сертификацию. Артистка надеется, что государство подумает о предоставлении скидок пенсионерам и другим малозащищенным слоям населения.

Ранее с Лолиты требовали порядка 760 тысяч рублей за долги по коммунальным услугам. Товарищество «Большие каменщики» даже подало в Басманный суд Москвы на певицу. Сама же она уже успела выйти на пенсию до реформы. Поскольку некоторое время трудовая деятельность Лолиты проходила в Украине, сейчас артистка не может в полной мере подтвердить свой стаж. В связи с этим размер ее пенсии составит не более шести тысяч рублей.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 16:02

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