Любовь Толкалина тепло вспомнила о Сергее Михалкове и рассказала об аварии, свидетельницей которой она стала

Толкалина стала свидетелем ДТП, тогда она первая вызвала медиков и сотрудников МЧС. На заднем сидении машины сидела беременная девушка и трехлетняя девочка. Ее мама сильно ударилась головой о переднее кресло, дочери опасность не угрожала. Толкалина предложила забрать девочку к себе в машину, пока не приедут оперативные службы.В транспортном средстве у актрисы ничего не оказалось для развлечения ребенка, однако Толкалина наизусть знала «Дядю Степу», поэтому решила читать все отрывки. Через полчаса на место ДТП прибыли медики, сотрудники МЧС и полиция, все это время маленькая девочка слушала актрису.В жизни Сергей Михалков был отзывчивым человеком. Толкалина заявила, что до сих пор он продолжает помогать многим даже после смерти.