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Любовь Толкалина тепло вспомнила о Сергее Михалкове и рассказала об аварии, свидетельницей которой она стала

Известная российская актриса Любовь Толкалина рассказала, что 13 марта все отмечают день рождения Сергея Владимировича Михалкова. Со своими подписчиками она решила поделиться историей, произошедшей под Москвой на Волоколамском шоссе.
Любовь Толкалина тепло вспомнила о Сергее Михалкове и рассказала об аварии, свидетельницей которой она стала

Толкалина стала свидетелем ДТП, тогда она первая вызвала медиков и сотрудников МЧС. На заднем сидении машины сидела беременная девушка и трехлетняя девочка. Ее мама сильно ударилась головой о переднее кресло, дочери опасность не угрожала. Толкалина предложила забрать девочку к себе в машину, пока не приедут оперативные службы.

В транспортном средстве у актрисы ничего не оказалось для развлечения ребенка, однако Толкалина наизусть знала «Дядю Степу», поэтому решила читать все отрывки. Через полчаса на место ДТП прибыли медики, сотрудники МЧС и полиция, все это время маленькая девочка слушала актрису.

В жизни Сергей Михалков был отзывчивым человеком. Толкалина заявила, что до сих пор он продолжает помогать многим даже после смерти.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:35

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