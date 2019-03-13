Мать Юлии Началовой подтвердила информацию о тяжелом состоянии дочери
Мать Юлии Началовой, пребывающей в больнице из-за обострения болезней, прокомментировала ситуацию с дочерью. Родительница знаменитости подтвердила правдивость информации о тяжелом состоянии певицы.
Началова-старшая, отвечая на вопрос журналистов, касательно проблем со здоровьем артистки, была немногословной. Мать певицы только сказала, что известные общественности сведения об обострении подагры и критическом скачке сахара - не фейковые. «Все, больше я говорить не могу», - закончила родительница звезды.
По последней информации, Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачам удалось снизить уровень глюкозы в крови и стабилизировать состояние артистки, но оно еще остается тяжелым.
Началова-старшая, отвечая на вопрос журналистов, касательно проблем со здоровьем артистки, была немногословной. Мать певицы только сказала, что известные общественности сведения об обострении подагры и критическом скачке сахара - не фейковые. «Все, больше я говорить не могу», - закончила родительница звезды.
По последней информации, Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачам удалось снизить уровень глюкозы в крови и стабилизировать состояние артистки, но оно еще остается тяжелым.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:23