Мать Юлии Началовой подтвердила информацию о тяжелом состоянии дочери





Началова-старшая, отвечая на вопрос журналистов, касательно проблем со здоровьем артистки, была немногословной. Мать певицы только сказала, что известные общественности сведения об обострении подагры и критическом скачке сахара - не фейковые. «Все, больше я говорить не могу», - закончила родительница звезды.По последней информации, Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачам удалось снизить уровень глюкозы в крови и стабилизировать состояние артистки, но оно еще остается тяжелым.