Глюкоза высказалась о разоблачающем фильме "Leaving Neverland" о Майкле Джексоне

"Я в шоу-бизнесе с детских лет. Однажды мне повстречался такой человек. - пишет исполнительница. - Но со мной была мама. Она сказала, что сама заберёт все документы из его номера. Представить страшно, что было бы, не отследи она этот момент".

Наталья Чистякова-Ионова прокомментировала скандальный фильм "Leaving Neverland", в котором Майкла Джексона разоблачили в домогательствах к детям. Певица рассказала, что правда заставила её плакать по нескольким причинам. Глюкоза склонна верить авторам документальной картины, чьи доводы её убедили. Артистку задели истории детей, поскольку в свои 14 лет она также могла подвергнуться домогательствам.Глюкоза отметила, что является большой фанаткой Майкла Джексона и не сможет перестать восторгаться им как творческой личностью. Однако ей не трудно представить, что певец мог быть причастен к преступлениям против детей. Шокировал фильм не только Чистякову, но и многих её подписчиков, которые попросили не порочить память кумира.