Глюкоза высказалась о разоблачающем фильме "Leaving Neverland" о Майкле Джексоне
Глюкоза высказалась в Instagram о разоблачающем фильме "Leaving Neverland" про Майкла Джексона. Певица призналась, что шокирующая история вызвала у неё слёзы.
Наталья Чистякова-Ионова прокомментировала скандальный фильм "Leaving Neverland", в котором Майкла Джексона разоблачили в домогательствах к детям. Певица рассказала, что правда заставила её плакать по нескольким причинам. Глюкоза склонна верить авторам документальной картины, чьи доводы её убедили. Артистку задели истории детей, поскольку в свои 14 лет она также могла подвергнуться домогательствам.
Глюкоза отметила, что является большой фанаткой Майкла Джексона и не сможет перестать восторгаться им как творческой личностью. Однако ей не трудно представить, что певец мог быть причастен к преступлениям против детей. Шокировал фильм не только Чистякову, но и многих её подписчиков, которые попросили не порочить память кумира.
Наталья Чистякова-Ионова прокомментировала скандальный фильм "Leaving Neverland", в котором Майкла Джексона разоблачили в домогательствах к детям. Певица рассказала, что правда заставила её плакать по нескольким причинам. Глюкоза склонна верить авторам документальной картины, чьи доводы её убедили. Артистку задели истории детей, поскольку в свои 14 лет она также могла подвергнуться домогательствам.
"Я в шоу-бизнесе с детских лет. Однажды мне повстречался такой человек. - пишет исполнительница. - Но со мной была мама. Она сказала, что сама заберёт все документы из его номера. Представить страшно, что было бы, не отследи она этот момент".
Глюкоза отметила, что является большой фанаткой Майкла Джексона и не сможет перестать восторгаться им как творческой личностью. Однако ей не трудно представить, что певец мог быть причастен к преступлениям против детей. Шокировал фильм не только Чистякову, но и многих её подписчиков, которые попросили не порочить память кумира.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:25