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Ольга Бузова выступит на открытии ТРЦ «Пушкино парк»

Новоявленная российская исполнительница Ольга Бузова выступит на открытии торгового центра «Пушкино парк».
Ольга Бузова выступит на открытии ТРЦ «Пушкино парк»

Как стало известно, против появления поющей телеведущей на торжестве выступила большая часть жителей Москвы.

Не секрет, что через 3 дня, а если быть точнее 16 марта 2019 года в подмосковном Пушкино откроется новый торговый центр. Посетить торжество смогут абсолютно все жители и гости столицы, а развлекать посетителей будет ведущая реалити-шоу «Дом-2», которая 2 года назад решила покорить музыкальный Олимп.

Несмотря на то, что на мероприятии будет много и других развлечений, таких как флешмобы, розыгрыш автомобиля «LADA XRAY» и различные мастер-классы, под критику попала именно Ольга Бузова со своими хитами.
Ольга Бузова выступит на открытии ТРЦ «Пушкино парк»

Телезнаменитости и в этот раз не удалось стать той самой «визитной карточкой» того или иного торжества. В очередной раз в адрес Ольги посыпалось большое количество нелицеприятных высказываний, а некоторые недоброжелатели Бузовой даже предложили ее «сжечь» во время выступления.

Нужно сказать, что администрация группы торгового центра «Пушкино парк» в социальных сетях по-прежнему пытается успокоить разбушевавшийся народ, но все безуспешно. Люди, которые планируют посетить торжество, буквально требуют пригласить на открытие ТРЦ кого-то другого.

По словам посетителей, если организаторы не прислушаются к их пожеланиям, они не придут на мероприятие.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:21

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