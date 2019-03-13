Ольга Бузова выступит на открытии ТРЦ «Пушкино парк»





Как стало известно, против появления поющей телеведущей на торжестве выступила большая часть жителей Москвы.Не секрет, что через 3 дня, а если быть точнее 16 марта 2019 года в подмосковном Пушкино откроется новый торговый центр. Посетить торжество смогут абсолютно все жители и гости столицы, а развлекать посетителей будет ведущая реалити-шоу «Дом-2», которая 2 года назад решила покорить музыкальный Олимп.Несмотря на то, что на мероприятии будет много и других развлечений, таких как флешмобы, розыгрыш автомобиля «LADA XRAY» и различные мастер-классы, под критику попала именно Ольга Бузова со своими хитами.Телезнаменитости и в этот раз не удалось стать той самой «визитной карточкой» того или иного торжества. В очередной раз в адрес Ольги посыпалось большое количество нелицеприятных высказываний, а некоторые недоброжелатели Бузовой даже предложили ее «сжечь» во время выступления.Нужно сказать, что администрация группы торгового центра «Пушкино парк» в социальных сетях по-прежнему пытается успокоить разбушевавшийся народ, но все безуспешно. Люди, которые планируют посетить торжество, буквально требуют пригласить на открытие ТРЦ кого-то другого.По словам посетителей, если организаторы не прислушаются к их пожеланиям, они не придут на мероприятие.