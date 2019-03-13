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Александр Маршал согласен с призвавшим россиян возвращаться домой Юрием Шевчуком

Александр Маршал поддерживает своего коллегу Юрия Шевчука, призывающего проживающих за рубежом россиян возвращаться на Родину. Лидер группы «ДДТ» уверен, стране нужны люди, обладающие «просветленным интеллектом».
Александр Маршал согласен с призвавшим россиян возвращаться домой Юрием Шевчуком

Шевчук считает, помощь таких соотечественников требуется России, ведь они смогут способствовать ее развитию. Маршал полностью согласен с мнением рок-музыканта и отмечает, если у человека есть возможность жить и трудиться в родном государстве, не стоит уезжать. Композитор и сам имел возможность эмигрировать в США, но не представляет себя в другой стране.

В интервью для Nation News певец признался, он часто бывает за рубежом, но больше недели там не выдерживает, так как очень скучает по Родине. Маршал советует россиянам возвращаться домой, работать на благо России, участвовать в ее жизни, проявлять собственную активность.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:40

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