Флагманский смартфон Vivo X27 выпустят в трех вариациях





Одна из модификаций Vivo X27 получит 6,39-дюймовый дисплей. Процессором устройства является Qualcomm Snapdragon 675 SoC. ОЗУ составляет 8 ГБ, ПЗУ – 128 ГБ. Аккумуляторная батарея на 4000 мАч имеет поддержку быстрой зарядки через USB-C (18 Вт). В гаджете установлена тройная основная камера на 48 Mп, 13 Mп, 5 Mп. Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп. Вторая версия получила более мощный процессор Snapdragon 710 SoC. ПЗУ устройства достигает 256 ГБ. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость на 4000 мАч.Вариация Pro получила большой 6,7-дюймовый дисплей. Устройство функционирует на процессоре Snapdragon 710 SoC. ОЗУ составляет 8 ГБ, а ПЗУ – 256 ГБ. Модель получила 32-мегапиксельную камеру для селфи. Основная камера включает датчики на 48 и 15 Мп, а также ночного видения. Смартфон должны официально анонсировать в марте месяце.