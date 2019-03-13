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Флагманский смартфон Vivo X27 выпустят в трех вариациях

Предстоящую флагманскую версию смартфона Vivo X27 планируют выпустить в Китае 19 марта. Производитель представит три версии новинки.
Флагманский смартфон Vivo X27 выпустят в трех вариациях

Одна из модификаций Vivo X27 получит 6,39-дюймовый дисплей. Процессором устройства является Qualcomm Snapdragon 675 SoC. ОЗУ составляет 8 ГБ, ПЗУ – 128 ГБ. Аккумуляторная батарея на 4000 мАч имеет поддержку быстрой зарядки через USB-C (18 Вт). В гаджете установлена тройная основная камера на 48 Mп, 13 Mп, 5 Mп. Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп. Вторая версия получила более мощный процессор Snapdragon 710 SoC. ПЗУ устройства достигает 256 ГБ. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость на 4000 мАч.

Вариация Pro получила большой 6,7-дюймовый дисплей. Устройство функционирует на процессоре Snapdragon 710 SoC. ОЗУ составляет 8 ГБ, а ПЗУ – 256 ГБ. Модель получила 32-мегапиксельную камеру для селфи. Основная камера включает датчики на 48 и 15 Мп, а также ночного видения. Смартфон должны официально анонсировать в марте месяце.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:33

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