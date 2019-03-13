АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: К 2050 году в Австралии вообще не будет зимы
EUR 74.07 USD 65.77
Курс валют на 13.03.2019

Эксперты рассказали, как оформить выгодный автокредит

Эксперты рассказали, как наиболее выгодно можно оформить автокредит и при этом не переплатить лишних денег банку. От сотрудника финансового учреждения, прежде всего, необходимо требовать детального разъяснения пунктов заключаемого договора.
Эксперты рассказали, как оформить выгодный автокредит

Перед тем, как отправиться в автосалон и подписать бумаги о кредите, стоит подумать, нужна ли столь дорогостоящая покупка. Необходимо понимать, что приобретение транспортного средства – дополнительные затраты, а не инвестиция. Менеджер должен детально разъяснить, какую сумму заемщику придется платить в месяц за новое авто.

Чем более детальный план человек составит себе перед тем, как оформить кредит, тем проще пройдет процесс его погашения, ведь никто не обманет заемщика и не станет изменять условия договора. Часто клиенты банков обращают внимание только на процентную ставку, но важным является комиссия за ведение счета, КАСКО, ОСАГО, страховка. Кроме этого, необходимо проанализировать, насколько выгодными являются условия досрочного возмещения задолженности.

В отличие от кредитных карт и потребкредитования, автокредит является залоговым. Если человек не будет вовремя платить, то банк имеет право забрать транспортное средство. В целом эксперты не советуют приобретать машину, если на руках отсутствует хотя бы половина суммы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Уфе мать выбросила из окна девятого
В Сети опубликовали снимки армейского
Юлию Началову ввели в искусственную кому
Mercedes-AMG вывел на тесты обновленный
Лолита попросила у государства скидки
Учёные рассказали, как можно остановить
Эвелина Бледанс рассказала о состоянии
Ксения Собчак и Дарья Мороз
Специалист: Россия может избавиться от
Александр Маршал согласен с призвавшим
Любовь Толкалина тепло вспомнила о
Флагманский смартфон Vivo X27 выпустят
Эксперты рассказали, как оформить
Мать Юлии Началовой подтвердила
Ольга Бузова выступит на открытии ТРЦ
В Таганроге в результате падения из
«Не знала, как подойти»: Диана Гурцкая
В России создали первый в мире iPhone с
В Новосибирской области посудомойка в
Эксперты назвали ожидаемые в России
Ксения Бородина опять похвасталась, что
Сергей Лазарев порадовал фанатов фото
Глава ГИБДД выступил в поддержку
Jeep готовит к выпуску новый 7-местный
Эдита Пьеха рассказала о лечении внука
Отражение Солнца названо безопасным
ООН высказалась об атмосфере
Филипп Киркоров не пропускает ни одного
Vertex открыл в России сеть магазинов
Размер среднего чека увеличился в
Просмотреть все новости