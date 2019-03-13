Эксперты рассказали, как оформить выгодный автокредит





Перед тем, как отправиться в автосалон и подписать бумаги о кредите, стоит подумать, нужна ли столь дорогостоящая покупка. Необходимо понимать, что приобретение транспортного средства – дополнительные затраты, а не инвестиция. Менеджер должен детально разъяснить, какую сумму заемщику придется платить в месяц за новое авто.Чем более детальный план человек составит себе перед тем, как оформить кредит, тем проще пройдет процесс его погашения, ведь никто не обманет заемщика и не станет изменять условия договора. Часто клиенты банков обращают внимание только на процентную ставку, но важным является комиссия за ведение счета, КАСКО, ОСАГО, страховка. Кроме этого, необходимо проанализировать, насколько выгодными являются условия досрочного возмещения задолженности.В отличие от кредитных карт и потребкредитования, автокредит является залоговым. Если человек не будет вовремя платить, то банк имеет право забрать транспортное средство. В целом эксперты не советуют приобретать машину, если на руках отсутствует хотя бы половина суммы.