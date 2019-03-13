Ксения Бородина опять похвасталась, что ест на ужин черную икру

«Опять черной икрой решила прихвастнуть? Тебе не надоело попадать под прицел антифанатов?», - поинтересовалась у ведущей «Дома-2» одна из ее подписчиц.





В очередной раз многочисленные недоброжелатели телезнаменитости раскритиковали ее публикацию.Не секрет, что в последнее время злопыхатели Бородиной то и дело спешат осудить звезду, указывая ей на то, что она тратит огромные деньги на совершенно бесполезные вещи.К примеру, не так давно Ксению раскритиковали за то, что она заявила подписчикам, что якобы уже не помнит, когда в последний раз отдыхала в Таиланде, а на свой день рождения и вовсе заказала приятельницам дорогие брендовые наряды.Интернет-пользователи считают, что Бородина «назло» продолжает публиковать в Instagram фотографии и Stories, дабы снова и снова провоцировать их, тем самым привлекая внимание к своей персоне.Считанные часы назад Ксения опубликовала в личном микроблоге свежий секундный видеоролик, на котором продемонстрировала поклонникам, что она предпочитает кушать на ужин. Нужно сказать, что Бородина не впервые спешит продемонстрировать фанатам, что ужинает черной икрой.Нужно сказать, что некоторых пользователей Сети удивило то, что Ксения сделала всего одну фотографию, ведь зачастую она выкладывает в Stories десятки похожих роликов.