В России создали первый в мире iPhone с турбийоном





Caviar разработала уникальную модель iPhone XS, соединив смартфон с механическими часами. Устройство дополнено турбийоном. Данный механизм обеспечивает эталонное точное времяисчисление за счёт нивелирования воздействия гравитации Земли на работу часов. Такая модель соединила в себе инновации, традиции, классику и технологии. Турбийон является очень маленьким механизмом, компенсирующим своим движением гравитационную погрешность, гарантируя эталонную точность времяисчисления. Дизайнеры при изготовлении модели использовали композитный камень белой/черной расцветки, а также золотое покрытие. В центре корпуса расположен циферблат. При этом часовые метки имеют вид римских цифр.Модель представили лимитированным тиражом в количестве 99 единиц. Caviar Grand Complications Tourbillon стоит от 499 тысяч рублей.