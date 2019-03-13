В России создали первый в мире iPhone с турбийоном
Российский люксовый бренд современных смартфонов Caviar решил представить новый дизайн версии iPhone XS, которая входит в коллекцию «Grand Complications». Устройство усложнили часовым механизмом, а также турбийоном.
Caviar разработала уникальную модель iPhone XS, соединив смартфон с механическими часами. Устройство дополнено турбийоном. Данный механизм обеспечивает эталонное точное времяисчисление за счёт нивелирования воздействия гравитации Земли на работу часов. Такая модель соединила в себе инновации, традиции, классику и технологии. Турбийон является очень маленьким механизмом, компенсирующим своим движением гравитационную погрешность, гарантируя эталонную точность времяисчисления. Дизайнеры при изготовлении модели использовали композитный камень белой/черной расцветки, а также золотое покрытие. В центре корпуса расположен циферблат. При этом часовые метки имеют вид римских цифр.
Модель представили лимитированным тиражом в количестве 99 единиц. Caviar Grand Complications Tourbillon стоит от 499 тысяч рублей.
Caviar разработала уникальную модель iPhone XS, соединив смартфон с механическими часами. Устройство дополнено турбийоном. Данный механизм обеспечивает эталонное точное времяисчисление за счёт нивелирования воздействия гравитации Земли на работу часов. Такая модель соединила в себе инновации, традиции, классику и технологии. Турбийон является очень маленьким механизмом, компенсирующим своим движением гравитационную погрешность, гарантируя эталонную точность времяисчисления. Дизайнеры при изготовлении модели использовали композитный камень белой/черной расцветки, а также золотое покрытие. В центре корпуса расположен циферблат. При этом часовые метки имеют вид римских цифр.
Модель представили лимитированным тиражом в количестве 99 единиц. Caviar Grand Complications Tourbillon стоит от 499 тысяч рублей.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:10