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В России создали первый в мире iPhone с турбийоном

Российский люксовый бренд современных смартфонов Caviar решил представить новый дизайн версии iPhone XS, которая входит в коллекцию «Grand Complications». Устройство усложнили часовым механизмом, а также турбийоном.
В России создали первый в мире iPhone с турбийоном

Caviar разработала уникальную модель iPhone XS, соединив смартфон с механическими часами. Устройство дополнено турбийоном. Данный механизм обеспечивает эталонное точное времяисчисление за счёт нивелирования воздействия гравитации Земли на работу часов. Такая модель соединила в себе инновации, традиции, классику и технологии. Турбийон является очень маленьким механизмом, компенсирующим своим движением гравитационную погрешность, гарантируя эталонную точность времяисчисления. Дизайнеры при изготовлении модели использовали композитный камень белой/черной расцветки, а также золотое покрытие. В центре корпуса расположен циферблат. При этом часовые метки имеют вид римских цифр.

Модель представили лимитированным тиражом в количестве 99 единиц. Caviar Grand Complications Tourbillon стоит от 499 тысяч рублей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:10

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