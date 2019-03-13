Эксперты назвали ожидаемые в России новинки Женевского автошоу





Чешская версия хэтчбека получила улучшенную подвеску, оптику со светодиодами, дополненную моторную гамму, в которую вошли турбомоторы, а также дизельная силовая установка. Между тем, Skoda Kamiq в России может получить другие, более адаптированные под местные условия характеристики. Также в текущем году в Российской Федерации начнут производить Toyota RAV4 пятой генерации. Экстерьер новой версии стал более угловатым, а также спортивным. Стоимость кроссовера в России должна составить 1,6 млн рублей. Автобренд Renault в рамках выставки показал обновлённую версию Clio. В РФ данное авто не появится, однако ряд его характеристик получит Renault Logan. Речь, например, идёт о модуле CMF-B, аналогичных размерах, похожем наборе опций.В мае на российском авторынке должен появиться компакт-кросс Jeep Renegade S с новым, более брутальным и агрессивным дизайном, который сделал авто похожим на Wrangler. Линейка моторов для Renegade получила турбированные силовые агрегаты. Для России дизельные версии не предусматриваются.