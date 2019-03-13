Эксперты назвали ожидаемые в России новинки Женевского автошоу
Эксперты анонсировали самые ожидаемые новинки авто Женевского автосалона-2019, которые в ближайшие пару лет появятся в России. В 2020 году на отечественный рынок должна выйти Skoda Kamiq.
Чешская версия хэтчбека получила улучшенную подвеску, оптику со светодиодами, дополненную моторную гамму, в которую вошли турбомоторы, а также дизельная силовая установка. Между тем, Skoda Kamiq в России может получить другие, более адаптированные под местные условия характеристики. Также в текущем году в Российской Федерации начнут производить Toyota RAV4 пятой генерации. Экстерьер новой версии стал более угловатым, а также спортивным. Стоимость кроссовера в России должна составить 1,6 млн рублей. Автобренд Renault в рамках выставки показал обновлённую версию Clio. В РФ данное авто не появится, однако ряд его характеристик получит Renault Logan. Речь, например, идёт о модуле CMF-B, аналогичных размерах, похожем наборе опций.
В мае на российском авторынке должен появиться компакт-кросс Jeep Renegade S с новым, более брутальным и агрессивным дизайном, который сделал авто похожим на Wrangler. Линейка моторов для Renegade получила турбированные силовые агрегаты. Для России дизельные версии не предусматриваются.
Чешская версия хэтчбека получила улучшенную подвеску, оптику со светодиодами, дополненную моторную гамму, в которую вошли турбомоторы, а также дизельная силовая установка. Между тем, Skoda Kamiq в России может получить другие, более адаптированные под местные условия характеристики. Также в текущем году в Российской Федерации начнут производить Toyota RAV4 пятой генерации. Экстерьер новой версии стал более угловатым, а также спортивным. Стоимость кроссовера в России должна составить 1,6 млн рублей. Автобренд Renault в рамках выставки показал обновлённую версию Clio. В РФ данное авто не появится, однако ряд его характеристик получит Renault Logan. Речь, например, идёт о модуле CMF-B, аналогичных размерах, похожем наборе опций.
В мае на российском авторынке должен появиться компакт-кросс Jeep Renegade S с новым, более брутальным и агрессивным дизайном, который сделал авто похожим на Wrangler. Линейка моторов для Renegade получила турбированные силовые агрегаты. Для России дизельные версии не предусматриваются.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:58