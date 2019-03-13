Сергей Лазарев порадовал фанатов фото своего «быстро растущего» сына

Наследник Лазарева Никита родился в 2014 году, но публика узнала о нем только спустя два года. Артист старался скрывать от любопытных глаз маленького сына, но теперь, когда он немного подрос, с удовольствием делиться его фотографиями. На представленном фотоколлаже собраны снимки, где мальчик в элегантной рубашке с галстуком-бабочкой запечатлен у фортепиано. Знаменитость, судя по подписи, очень удивлен, как быстро растет его любимый наследник.Поклонники певца заметили, что мальчик очень изменился, стал чуть серьезнее, и с возрастом все больше похож на своего звездного отца. Фолловеры назвали ребенка настоящим «красавчиком» и пожелали ему стать таким же талантливым, как его родитель. Некоторые фанаты выразили сожаление по поводу отсутствия у сына Лазарева матери, которую не смогут заменить ни достаток, ни многочисленные родственники.