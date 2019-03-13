Глава ГИБДД выступил в поддержку увеличения штрафов за превышение скорости
Глава ГИБДД выступил в поддержку роста в России штрафов за превышение допустимой скорости. Михаил Черников отметил, что на принятие таких мер у уполномоченных ведомств может уйти несколько лет.
Глава ГИБДД высказался журналистам в поддержку ужесточения правил, касающихся нарушения скоростного режима на автодорогах. Черников полагает, что штрафы за езду на 10 км в час быстрее необходимо снова ввести. Данная проблема обсуждается правительством России давно.
На сегодняшний день с водителей не требуют денежного возмещения за превышение скорости менее, чем на 20 км в час. Однако такая лояльность к автомобилистам отражается на количестве ДТП и смертности.
МВД и Минтранс вновь подняли тему отмены лимитов на законодательном уровне. Черников согласен, что ГИБДД не должно делать нарушителям, подвергающим опасности других людей, какие-либо поблажки.
"Превышение на один километр в час - уже нарушение по закону", - подытожил Черников.
Он также заявил, что ужесточение штрафов не может произойти без переаттестации и проверки всех российских дорог. На такую процедуру ведомства потратят около двух лет.
Глава ГИБДД высказался журналистам в поддержку ужесточения правил, касающихся нарушения скоростного режима на автодорогах. Черников полагает, что штрафы за езду на 10 км в час быстрее необходимо снова ввести. Данная проблема обсуждается правительством России давно.
На сегодняшний день с водителей не требуют денежного возмещения за превышение скорости менее, чем на 20 км в час. Однако такая лояльность к автомобилистам отражается на количестве ДТП и смертности.
МВД и Минтранс вновь подняли тему отмены лимитов на законодательном уровне. Черников согласен, что ГИБДД не должно делать нарушителям, подвергающим опасности других людей, какие-либо поблажки.
"Превышение на один километр в час - уже нарушение по закону", - подытожил Черников.
Он также заявил, что ужесточение штрафов не может произойти без переаттестации и проверки всех российских дорог. На такую процедуру ведомства потратят около двух лет.
Общество / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:34