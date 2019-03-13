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Эдита Пьеха рассказала о лечении внука Стаса от наркотической зависимости

Советская и российская эстрадная певица, народная артистка СССР Эдита Пьеха недавно рассказала в эфире программы «Судьба человека» о лечении внука Стаса от наркотической зависимости. Звезда призналась Борису Корчевникову и зрителям, что у певца были очень серьезные проблемы, угрожающие его жизни.
Эдита Пьеха рассказала о лечении внука Стаса от наркотической зависимости

Стас Пьеха подвергался негативному влиянию друзей, которые и «подсадили» музыканта на опасные вещества. Родственники решили изолировать певца от такой компании и забрали его из Санкт-Петербурга в Москву. Народная артистка СССР вспоминает, что внук находился между жизнью и смертью, поэтому встал вопрос о срочном и дорогостоящем лечении. Эдита Пьеха рассказала в студии программы, что лично платила по 300 долларов в сутки, чтобы артисту оказали необходимую помощь в клинике.

Сам популярный исполнитель был против каких-либо процедур и рвался домой. Он плакал и вырывался из учреждения, но родные действовали жестко. Бабушка заявила ему, что в худшем случае певца ждет смерть. Эти слова подействовали на Стаса Пьеху: он согласился пройти лечение.
Эдита Пьеха рассказала о лечении внука Стаса от наркотической зависимости

Сейчас поп-звезда придерживается здорового образа жизни и даже сам помогает людям, страдающим от наркотической зависимости. По словам Эдиты Пьехи, ей очень жаль, что внук не смог сохранить семью и разводится с супругой, но он все равно остается любящим и заботливым родителем.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:12

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