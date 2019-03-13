Jeep готовит к выпуску новый 7-местный внедорожник





Автомобильная марка Jeep готовиться выпустить новый 7-местный внедорожник. Об этом рассказал глава Fiat Chrysler Automobiles Майк Мэнли.Компания раскрыла некоторые подробности новинки. Главным изменением станет количество мест для пассажиров, кроссовер будет трехрядным. Также, учитывая эксклюзивность, автомобиль получит совершенно новое название.Внедорожник будет относится к классу E, как и Grand Cherokee. Но производители надеются, что он станет еще популярнее, чем предшественник, из-за 7-местного салона. Известно, что 70% продаж машин этой линейки приходятся на модели, в которых 3 ряда сидений в салоне.Работают над новинкой на заводе в Детройте. Для модернизации компания Fiat Chrysler Automobiles выделит 1,6 миллиарда долларов. Первый экземпляр должен выйти в конце 2020 года.