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Jeep готовит к выпуску новый 7-местный внедорожник

Автомобильная марка Jeep готовиться выпустить новый 7-местный внедорожник. Об этом рассказал глава Fiat Chrysler Automobiles Майк Мэнли.
Jeep готовит к выпуску новый 7-местный внедорожник

Компания раскрыла некоторые подробности новинки. Главным изменением станет количество мест для пассажиров, кроссовер будет трехрядным. Также, учитывая эксклюзивность, автомобиль получит совершенно новое название.

Внедорожник будет относится к классу E, как и Grand Cherokee. Но производители надеются, что он станет еще популярнее, чем предшественник, из-за 7-местного салона. Известно, что 70% продаж машин этой линейки приходятся на модели, в которых 3 ряда сидений в салоне.

Работают над новинкой на заводе в Детройте. Для модернизации компания Fiat Chrysler Automobiles выделит 1,6 миллиарда долларов. Первый экземпляр должен выйти в конце 2020 года.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:22

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