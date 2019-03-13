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В Пермском крае по тревоге поднялись в воздух истребители-перехватчики МиГ-31БМ

В Пермском крае с мест базирования по тревоге поднялись в воздух истребители-перехватчики модели МиГ-31БМ. Экипажи боевых машин, вылетев с мест базирования, начали отрабатывать тактические манёвры.
В Пермском крае по тревоге поднялись в воздух истребители-перехватчики МиГ-31БМ

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ выполняли задания на высоте 1-18 км. Представители пресс-службы ЦВО отмечают, что среди учебных задач пилотов значился поиск и уничтожение условных нарушителей границы в стратосфере, перехват, а также уничтожение крылатых ракет в условиях средней/большой высоты.

Истребители занимаются также отработкой уничтожения самолётов условного врага дальнего радиолокационного обнаружения. Стоит отметить, что аналогичные учения запланированы также в Красноярском крае.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:16

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