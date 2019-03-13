В Пермском крае по тревоге поднялись в воздух истребители-перехватчики МиГ-31БМ





Истребители-перехватчики МиГ-31БМ выполняли задания на высоте 1-18 км. Представители пресс-службы ЦВО отмечают, что среди учебных задач пилотов значился поиск и уничтожение условных нарушителей границы в стратосфере, перехват, а также уничтожение крылатых ракет в условиях средней/большой высоты.Истребители занимаются также отработкой уничтожения самолётов условного врага дальнего радиолокационного обнаружения. Стоит отметить, что аналогичные учения запланированы также в Красноярском крае.