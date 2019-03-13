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Отражение Солнца названо безопасным способом предотвращения глобальной катастрофы на Земле

Специалисты ряда научных учреждений США предложили единственно верный и безопасный, по их мнению, способ предотвращения глобальной катастрофы на Земле. Ученые настаивают на необходимости искусственного отражения лучей Солнца от планеты, что позволит добиться ее охлаждения.
Отражение Солнца названо безопасным способом предотвращения глобальной катастрофы на Земле

«Затемнить» светило поможет распыление в атмосферу правильно подобранных химических веществ. Данный способ поможет в два раза снизить процесс прогревания Земли и замедлить губительное для нее глобальное потепление. Метод применения специальных аэрозолей, как утверждают американские специалисты, является безопасным. Это подтверждают многочисленные исследования с использованием точных климатических моделей, позволяющих избежать ошибок.

Экспертам удалось моделировать изменения в окружающей среде, вызванные удвоенными выбросами углекислого газа в атмосферу и снижением возрастания температуры на 50% из-за накопления углерода. Специалисты получили «идеальный» сценарий умеренного охлаждения Земли. При подобной стратегии исключаются различные климатические стрессы в виде обильных осадков и ураганных ветров. Ученые намерены продолжить исследования, чтобы предотвратить все возможные риски при искусственном отражении от планеты солнечных лучей.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:00

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