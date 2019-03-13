Отражение Солнца названо безопасным способом предотвращения глобальной катастрофы на Земле





«Затемнить» светило поможет распыление в атмосферу правильно подобранных химических веществ. Данный способ поможет в два раза снизить процесс прогревания Земли и замедлить губительное для нее глобальное потепление. Метод применения специальных аэрозолей, как утверждают американские специалисты, является безопасным. Это подтверждают многочисленные исследования с использованием точных климатических моделей, позволяющих избежать ошибок.Экспертам удалось моделировать изменения в окружающей среде, вызванные удвоенными выбросами углекислого газа в атмосферу и снижением возрастания температуры на 50% из-за накопления углерода. Специалисты получили «идеальный» сценарий умеренного охлаждения Земли. При подобной стратегии исключаются различные климатические стрессы в виде обильных осадков и ураганных ветров. Ученые намерены продолжить исследования, чтобы предотвратить все возможные риски при искусственном отражении от планеты солнечных лучей.