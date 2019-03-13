Отражение Солнца названо безопасным способом предотвращения глобальной катастрофы на Земле
Специалисты ряда научных учреждений США предложили единственно верный и безопасный, по их мнению, способ предотвращения глобальной катастрофы на Земле. Ученые настаивают на необходимости искусственного отражения лучей Солнца от планеты, что позволит добиться ее охлаждения.
«Затемнить» светило поможет распыление в атмосферу правильно подобранных химических веществ. Данный способ поможет в два раза снизить процесс прогревания Земли и замедлить губительное для нее глобальное потепление. Метод применения специальных аэрозолей, как утверждают американские специалисты, является безопасным. Это подтверждают многочисленные исследования с использованием точных климатических моделей, позволяющих избежать ошибок.
Экспертам удалось моделировать изменения в окружающей среде, вызванные удвоенными выбросами углекислого газа в атмосферу и снижением возрастания температуры на 50% из-за накопления углерода. Специалисты получили «идеальный» сценарий умеренного охлаждения Земли. При подобной стратегии исключаются различные климатические стрессы в виде обильных осадков и ураганных ветров. Ученые намерены продолжить исследования, чтобы предотвратить все возможные риски при искусственном отражении от планеты солнечных лучей.
«Затемнить» светило поможет распыление в атмосферу правильно подобранных химических веществ. Данный способ поможет в два раза снизить процесс прогревания Земли и замедлить губительное для нее глобальное потепление. Метод применения специальных аэрозолей, как утверждают американские специалисты, является безопасным. Это подтверждают многочисленные исследования с использованием точных климатических моделей, позволяющих избежать ошибок.
Экспертам удалось моделировать изменения в окружающей среде, вызванные удвоенными выбросами углекислого газа в атмосферу и снижением возрастания температуры на 50% из-за накопления углерода. Специалисты получили «идеальный» сценарий умеренного охлаждения Земли. При подобной стратегии исключаются различные климатические стрессы в виде обильных осадков и ураганных ветров. Ученые намерены продолжить исследования, чтобы предотвратить все возможные риски при искусственном отражении от планеты солнечных лучей.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:00