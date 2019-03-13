Экс-участница «Дома-2» Анастасия Балинская ждет ребенка

По словам телезнаменитости, они с возлюбленным ждут «горошинку.Не секрет, что не так давно Анастасия пережила страшное событие. Дело в том, что Балинская, узнав о своей беременности, практически сразу же потеряла малыша. У девушки случился выкидыш.И вот спустя полгода звезда «Дома-2» снова беременна. На сегодняшний день Настя намерена сделать все, что в ее силах, чтобы наконец-таки познать счастье материнства.Вчера Балинская опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором решила поделиться своей радостью с преданными поклонниками. Девушка сообщила интернет-пользователям, что сдала анализ на ХГЧ и уже получила результаты.Выяснилось, что сейчас Анастасия находится на 1-2 неделе беременности, чему безумно счастлива, ведь просто-таки мечтает подарить своему избраннику Алексею Кудряшову наследника.В конце своего поста экс-участница реалити-шоу «Дом-2» призналась, что они с бойфрендом все еще находятся в шоковом состоянии, но только лишь от счастья. Также Балинская под своей последней публикацией обратилась к Всевышнему, у которого попросила помощи.К слову, сейчас Анастасию и Алексея продолжают поздравлять с таким радостным событием, а некоторые фолловеры присоединились к блондинке и тоже попросили помощи у Всевышнего.