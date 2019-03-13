АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: К 2050 году в Австралии вообще не будет зимы
EUR 74.07 USD 65.77
Курс валют на 13.03.2019

Экс-участница «Дома-2» Анастасия Балинская ждет ребенка

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Балинская призналась поклонникам, что совсем скоро станет мамой.
Экс-участница «Дома-2» Анастасия Балинская ждет ребенка

По словам телезнаменитости, они с возлюбленным ждут «горошинку.

Не секрет, что не так давно Анастасия пережила страшное событие. Дело в том, что Балинская, узнав о своей беременности, практически сразу же потеряла малыша. У девушки случился выкидыш.

И вот спустя полгода звезда «Дома-2» снова беременна. На сегодняшний день Настя намерена сделать все, что в ее силах, чтобы наконец-таки познать счастье материнства.

Вчера Балинская опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором решила поделиться своей радостью с преданными поклонниками. Девушка сообщила интернет-пользователям, что сдала анализ на ХГЧ и уже получила результаты.
Экс-участница «Дома-2» Анастасия Балинская ждет ребенка

Выяснилось, что сейчас Анастасия находится на 1-2 неделе беременности, чему безумно счастлива, ведь просто-таки мечтает подарить своему избраннику Алексею Кудряшову наследника.

В конце своего поста экс-участница реалити-шоу «Дом-2» призналась, что они с бойфрендом все еще находятся в шоковом состоянии, но только лишь от счастья. Также Балинская под своей последней публикацией обратилась к Всевышнему, у которого попросила помощи.

К слову, сейчас Анастасию и Алексея продолжают поздравлять с таким радостным событием, а некоторые фолловеры присоединились к блондинке и тоже попросили помощи у Всевышнего.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игровой смартфон Black Shark 2
Максим Галкин попросил журналистов не
Экс-участница «Дома-2» Анастасия
В Ленобласти 10-летний школьник спас
Росстат может пересмотреть методы
Шоумен Сергей Шнуров публично разорвал
На Ольгу Бузову и Николая Баскова
Певица Ирина Салтыкова раскритиковала
Инсайдеры раскрыли характеристики и
Дана Борисова рассказала о примирении
Под Петербургом обнаружили убитой
В Адыгее женщину лишили родительских
В Москве неизвестные изнасиловали и
Volkswagen готовит «жемчужину
Конгресс США принял закон о раскрытии
Вдова Табакова Марина Зудина рассказала
В Москве женщина ногами насмерть забила
Учёные объяснили причины частых
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
Певица Вера Брежнева сравнила шоппинг с
Электрокар Polestar 2 представили на
Захар Саленко рассматривает Ольгу
Ученые: Death metal безопасен для
Александра Буйнова возмутила стоимость
Прохор Шаляпин опубликовал голые
7-местный Tata Buzzard появится на
Владимир Машков опубликовал архивное
Обнаружена живая особь давно
В Сети появились рекламные рендеры
Пиар-директор Юлии Началовой Анна
Просмотреть все новости