В Ленобласти 10-летний школьник спас жизнь провалившейся под лед однокласснице





Согласно имеющимся данным, инцидент произошел 26 февраля на реке Стрелка. Крики и мольбы о спасении слышали и взрослые, находившиеся рядом с местом происшествия, но вовремя отреагировал только ученик третьего класса. Храбрый мальчик пытался вытащить пострадавшую из-подо льда, протянув ей ветку, однако попытка оказалась неудачной. Тогда школьник нашел толстый слой льда и, пробираясь к девочке ползком, протянул ей руки, чтобы вытянуть из воды. Когда пострадавшая оказалась в безопасности, смелый ребенок сообщил, что ему не было страшно – он больше переживал за жизнь одноклассницы.За спасение жизни и отважный поступок 11 марта школьника наградили благодарственным письмом во время совещания руководства Ломоносовского района. Школьник также получил подарок от главы местной администрации и часы с гравировкой.