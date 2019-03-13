В Ленобласти 10-летний школьник спас жизнь провалившейся под лед однокласснице
В Ленобласти, в деревне Горбунки 10-летний школьник спас жизнь однокласснице, провалившейся под лед. Юный герой услышал крики о помощи и вытащил из реки тонущую девочку, информирует сайт регионального ГУМЧС.
Согласно имеющимся данным, инцидент произошел 26 февраля на реке Стрелка. Крики и мольбы о спасении слышали и взрослые, находившиеся рядом с местом происшествия, но вовремя отреагировал только ученик третьего класса. Храбрый мальчик пытался вытащить пострадавшую из-подо льда, протянув ей ветку, однако попытка оказалась неудачной. Тогда школьник нашел толстый слой льда и, пробираясь к девочке ползком, протянул ей руки, чтобы вытянуть из воды. Когда пострадавшая оказалась в безопасности, смелый ребенок сообщил, что ему не было страшно – он больше переживал за жизнь одноклассницы.
За спасение жизни и отважный поступок 11 марта школьника наградили благодарственным письмом во время совещания руководства Ломоносовского района. Школьник также получил подарок от главы местной администрации и часы с гравировкой.
Согласно имеющимся данным, инцидент произошел 26 февраля на реке Стрелка. Крики и мольбы о спасении слышали и взрослые, находившиеся рядом с местом происшествия, но вовремя отреагировал только ученик третьего класса. Храбрый мальчик пытался вытащить пострадавшую из-подо льда, протянув ей ветку, однако попытка оказалась неудачной. Тогда школьник нашел толстый слой льда и, пробираясь к девочке ползком, протянул ей руки, чтобы вытянуть из воды. Когда пострадавшая оказалась в безопасности, смелый ребенок сообщил, что ему не было страшно – он больше переживал за жизнь одноклассницы.
За спасение жизни и отважный поступок 11 марта школьника наградили благодарственным письмом во время совещания руководства Ломоносовского района. Школьник также получил подарок от главы местной администрации и часы с гравировкой.
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:55