Шоумен Сергей Шнуров публично разорвал отношения с Ксенией Собчак
Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что недавно разорвал дружбу со светской львицей Ксенией Собчак.
События произошли на волне его развода с супругой Матильдой прошлым летом. Тогда Собчак, дружившая со Шнуровым, была на стороне женщины.
А то, что Шнур больше «не дружит» с Ксенией, стало известно из сегодняшнего поста в Instagram, когда поэт ответил девушке на предложение устроить интервью-«баттл». Сергей сказал, что не хочет, чтобы Собчак поднимала рейтинги за его счёт.
Тем более, он боится быть «отмутуженным»...
В посте мужчина также заявил, что после расставания с Максимом Виторганом Ксения начала «строить» из себя хорошую маму.
Замечательное стихотворение от Сергея Шнурова можно прочитать в его последней публикации микроблога.
События произошли на волне его развода с супругой Матильдой прошлым летом. Тогда Собчак, дружившая со Шнуровым, была на стороне женщины.
А то, что Шнур больше «не дружит» с Ксенией, стало известно из сегодняшнего поста в Instagram, когда поэт ответил девушке на предложение устроить интервью-«баттл». Сергей сказал, что не хочет, чтобы Собчак поднимала рейтинги за его счёт.
Тем более, он боится быть «отмутуженным»...
«...Вокруг тебя компания на взводе,
А я что? Отмутузят сгоряча,
Истерики полно в том доме-хороводе,
Что кружится под вывеской Собчак...», — пишет в частности Шнуров.
А я что? Отмутузят сгоряча,
Истерики полно в том доме-хороводе,
Что кружится под вывеской Собчак...», — пишет в частности Шнуров.
В посте мужчина также заявил, что после расставания с Максимом Виторганом Ксения начала «строить» из себя хорошую маму.
Замечательное стихотворение от Сергея Шнурова можно прочитать в его последней публикации микроблога.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:46