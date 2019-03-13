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На Ольгу Бузову и Николая Баскова подали в суд за рекламу финансовой пирамиды

На новоявленную исполнительницу Ольгу Бузову и российского эстрадного и оперного певца Николая Баскова подали в суд за участие в рекламе компании под названием «Кэшбери».
На Ольгу Бузову и Николая Баскова подали в суд за рекламу финансовой пирамиды

Известно, что в своем иске житель Анапы Дмитрий Ружников потребовал, чтобы суд принудил Бузову и Баскова выплатить ему около одного миллиона рублей.

По словам Ружникова, он доверился известнейшим артистам Российской Федерации, которые вовсю рекламировали финансовую компанию «Кэшбери», поэтому желает, чтобы Ольга и Николай понесли «наказание», пишет TASS.

Житель Анапы уже даже нанял адвоката – Тимура Маршани, который и будет представлять его интересы в суде. Журналистам удалось пообщаться с юристом, который объяснил, что потерпевший вложил в компанию «Кэшбери», в функционировании которой Центробанк узрел характеристику финансовой пирамиды, примерно 880 тысяч рублей.
На Ольгу Бузову и Николая Баскова подали в суд за рекламу финансовой пирамиды

В результате, когда через месяц данная финансовая компания распалась, все вложенные в нее деньги попросту исчезли. Также выяснилось, что Дмитрий Ружников болеет страшным заболеванием – ДЦП. Мужчина планировал поехать в Израиль на лечение, однако решил все собранные сбережения вложить в фирму.

По словам потерпевшего, ему даже нет на что ехать в столицу, чтобы посетить суд, ведь все свои деньги он отдал компании.

Для Ружникова очень важно, чтобы Ольга Бузова и Николай Басков вернули ему не только те деньги, которые он вложил в компанию «Кэшбери», но и выплатили моральный ущерб в размере 100-200 тысяч рублей.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:39

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