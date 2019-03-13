В Москве неизвестные изнасиловали и ограбили двух девушек





Согласно имеющимся данным, нарушители правопорядка вторглись в квартиру, которую снимали гражданки 28-29 лет и угрожали им предметом, напоминающим пистолет. Подозреваемые совершили акт насилия, а затем забрали все ценные вещи, принадлежавшие пострадавшим. С соответствующим заявлением девушки обратились в местное отделение полиции.По версии следствия, сумма материального ущерба составляет порядка 131 000 рублей. В настоящий момент известно, что подозреваемых удалось задержать в день инцидента. По факту преступления в ГУ МВД по столице возбудили уголовное дело. Если вина троих мужчин будет доказана, они предстанут перед судом за разбойное нападение и насильственные действия сексуального характера.