АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: К 2050 году в Австралии вообще не будет зимы
EUR 74.07 USD 65.77
Курс валют на 13.03.2019

В Москве неизвестные изнасиловали и ограбили двух девушек

В Москве трое неизвестных изнасиловали, а затем ограбили двух девушек, ворвавшись к ним в квартиру. Происшествие случилось в ночь на вторник, 12 марта, информирует источник в столичном главке МВД.
В Москве неизвестные изнасиловали и ограбили двух девушек

Согласно имеющимся данным, нарушители правопорядка вторглись в квартиру, которую снимали гражданки 28-29 лет и угрожали им предметом, напоминающим пистолет. Подозреваемые совершили акт насилия, а затем забрали все ценные вещи, принадлежавшие пострадавшим. С соответствующим заявлением девушки обратились в местное отделение полиции.

По версии следствия, сумма материального ущерба составляет порядка 131 000 рублей. В настоящий момент известно, что подозреваемых удалось задержать в день инцидента. По факту преступления в ГУ МВД по столице возбудили уголовное дело. Если вина троих мужчин будет доказана, они предстанут перед судом за разбойное нападение и насильственные действия сексуального характера.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игровой смартфон Black Shark 2
Максим Галкин попросил журналистов не
Экс-участница «Дома-2» Анастасия
В Ленобласти 10-летний школьник спас
Росстат может пересмотреть методы
Шоумен Сергей Шнуров публично разорвал
На Ольгу Бузову и Николая Баскова
Певица Ирина Салтыкова раскритиковала
Инсайдеры раскрыли характеристики и
Дана Борисова рассказала о примирении
Под Петербургом обнаружили убитой
В Адыгее женщину лишили родительских
В Москве неизвестные изнасиловали и
Volkswagen готовит «жемчужину
Конгресс США принял закон о раскрытии
Вдова Табакова Марина Зудина рассказала
В Москве женщина ногами насмерть забила
Учёные объяснили причины частых
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
Певица Вера Брежнева сравнила шоппинг с
Электрокар Polestar 2 представили на
Захар Саленко рассматривает Ольгу
Ученые: Death metal безопасен для
Александра Буйнова возмутила стоимость
Прохор Шаляпин опубликовал голые
7-местный Tata Buzzard появится на
Владимир Машков опубликовал архивное
Обнаружена живая особь давно
В Сети появились рекламные рендеры
Пиар-директор Юлии Началовой Анна
Просмотреть все новости