Vertex открыл в России сеть магазинов электроники





Петербургский Vertex объявил о запуске в разных городах России своих фирменных магазинов электроники. Помимо собственных смартфонов, марка предложит покупателям китайскую технику. Первые торговые точки заработали в Уфе, Нижнем Новгороде и в Барнауле. За текущий год компания откроет сеть из 20 магазинов по всей стране.Строительством помещений занимается владелец бренда, ООО "Коннект". На одну площадку площадью 15-25 метров квадратных уходит 1 миллион рублей. "Коннект" принадлежит Надежде Степановой, однако управлять отдельными магазинами в городах будут локальные партнёры.Китайские устройства, которые будет реализовывать Vertex, обзаведутся открытой вкладкой. Отметим, что в России монобрендовые сети магазинов на сегодняшний день активно развиваются.Такую стратегию выбрали Samsung, Xiaomi, Huawei. В магазинах сети "Мегафон" смартфоны 4G от Vertex в прошлом году по спросу уступили лишь китайским и корейским брендам-гигантам.