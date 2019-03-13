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Vertex открыл в России сеть магазинов электроники

Производитель смартфонов Vertex запустил в России сеть магазинов электроники, 20 из которых начнут работать в этом году. Бренд займётся реализацией различной техники, включая планшеты и мобильные устройства.
Vertex открыл в России сеть магазинов электроники

Петербургский Vertex объявил о запуске в разных городах России своих фирменных магазинов электроники. Помимо собственных смартфонов, марка предложит покупателям китайскую технику. Первые торговые точки заработали в Уфе, Нижнем Новгороде и в Барнауле. За текущий год компания откроет сеть из 20 магазинов по всей стране.

Строительством помещений занимается владелец бренда, ООО "Коннект". На одну площадку площадью 15-25 метров квадратных уходит 1 миллион рублей. "Коннект" принадлежит Надежде Степановой, однако управлять отдельными магазинами в городах будут локальные партнёры.

Китайские устройства, которые будет реализовывать Vertex, обзаведутся открытой вкладкой. Отметим, что в России монобрендовые сети магазинов на сегодняшний день активно развиваются.

Такую стратегию выбрали Samsung, Xiaomi, Huawei. В магазинах сети "Мегафон" смартфоны 4G от Vertex в прошлом году по спросу уступили лишь китайским и корейским брендам-гигантам.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:32

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