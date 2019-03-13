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Младшая сестра Ольги Бузовой Анна пытается найти новых подруг через Instagram

Анна Бузова пытается найти через социальные сети новых подруг.
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна пытается найти новых подруг через Instagram

По мнению интернет-пользователей, старшая сестричка Бузова настроила своих приятельниц против своей родственницы.

Не секрет, что Ольга и Анна поссорились почти месяц назад, когда вместе отдыхали в Куршевеле. По-прежнему девушки отказываются как-либо комментировать свою ссору, что настораживает преданных поклонников звездных сестричек.

Нужно отметить, что даже болезнь Ольги и тот факт, что Анна открыла в Москве собственный салон красоты, не примирил родственниц. Внимательные фолловеры обратили внимание на то, что Яна Акру и Ольга Десятовская – лучшие подруги Бузовой-старшей, последовали примеру своей приятельницы и тоже отписались в Instagram от профиля ее сестры.

Судя по всему, сейчас Анна отчаянно пытается найти себе новых подруг, поэтому и начала оставлять комментарии под публикациями знаменитостей, с которыми ранее даже не общалась. Известно, что Бузова-младшая уже подружилась с бывшей участницей «Дома-2» Аленой Водонаевой, которой поспешила преподнести огромный букет цветов в честь открытия салона.

Теперь Анна пытается отыскать тех верных приятельниц в лице известной российской модели Алены Шишковой, а также солистки музыкального коллектива «Artik & Asti».

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Сети довольно активно обсуждается факт того, что Бузовой-младшей одиноко, поэтому она и начала искать себе приятельниц.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:39

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