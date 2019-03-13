Младшая сестра Ольги Бузовой Анна пытается найти новых подруг через Instagram





По мнению интернет-пользователей, старшая сестричка Бузова настроила своих приятельниц против своей родственницы.Не секрет, что Ольга и Анна поссорились почти месяц назад, когда вместе отдыхали в Куршевеле. По-прежнему девушки отказываются как-либо комментировать свою ссору, что настораживает преданных поклонников звездных сестричек.Нужно отметить, что даже болезнь Ольги и тот факт, что Анна открыла в Москве собственный салон красоты, не примирил родственниц. Внимательные фолловеры обратили внимание на то, что Яна Акру и Ольга Десятовская – лучшие подруги Бузовой-старшей, последовали примеру своей приятельницы и тоже отписались в Instagram от профиля ее сестры.Судя по всему, сейчас Анна отчаянно пытается найти себе новых подруг, поэтому и начала оставлять комментарии под публикациями знаменитостей, с которыми ранее даже не общалась. Известно, что Бузова-младшая уже подружилась с бывшей участницей «Дома-2» Аленой Водонаевой, которой поспешила преподнести огромный букет цветов в честь открытия салона.Теперь Анна пытается отыскать тех верных приятельниц в лице известной российской модели Алены Шишковой, а также солистки музыкального коллектива «Artik & Asti».Стоит отметить, что на сегодняшний день в Сети довольно активно обсуждается факт того, что Бузовой-младшей одиноко, поэтому она и начала искать себе приятельниц.