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Инсайдеры раскрыли характеристики и логотип смартфона-раскладушки Motorola Razr

Инсайдеры раскрыли некоторые характеристики и новый логотип смартфона-раскладушки Motorola Razr. Модель не будет относиться к флагманам.
Инсайдеры раскрыли характеристики и логотип смартфона-раскладушки Motorola Razr

Ресурс Slashleaks привёл некоторые сведения анонимного инсайдера о будущем Motorola Razr. Для смартфона со сгибающимся экраном компания придумала новый логотип. Разработчики отказались делать раскладушку флагманом, поэтому она получит процессор средней производительности Snapdragon 710. Таким образом Motorola сделает устройство более доступным и бюджетным.

Диагональ главного дисплея составит 6,2 дюймов, а его разрешение - 2142 на 876 точек. Дополнительный экран в сложенном виде получил разрешение 800 х 600 пикселей и меньшую диагональ. Для обработки графики будет использоваться чип Adreno 616.

Скромной оказалась и ёмкость батареи Motorola Razr, равная 2730 мАч. Однако смартфон обзаведётся быстрой зарядкой на 27 Вт.

Объём оперативной памяти раскладушки составит 4-6 ГБ, дополнительной - 64 и 128 ГБ. Дизайн Motorola Razr будет представлен в золотистом, чёрном и белом цветах. Также инсайдер выяснил, что анонсируют новинку не раньше лета этого года.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:28

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