АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: К 2050 году в Австралии вообще не будет зимы
EUR 74.07 USD 65.77
Курс валют на 13.03.2019

В Москве женщина ногами насмерть забила мужчину

В подъезде многоэтажки в Москве был обнаружен мертвый молодой человек. Выяснилось, что местная жительница забила ногами мужчину до летального исхода.
В Москве женщина ногами насмерть забила мужчину

На бездыханном теле 36-летнего мужчины были выявлены многочисленные травмы. Сотрудникам полиции по горячим следам удалось выйти на 48-летнюю правонарушительницу. Подозреваемая призналась, что она нанесла жертве 4 удара ногой по голове и животу, от чего мужчина умер.

В отношении гражданки полиция завела уголовное дело. В пресс-центре московского полицейского отделения подтвердили факт задержания подозреваемой женщины, но о деталях произошедшего пока не сообщают.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игровой смартфон Black Shark 2
Максим Галкин попросил журналистов не
Экс-участница «Дома-2» Анастасия
В Ленобласти 10-летний школьник спас
Росстат может пересмотреть методы
Шоумен Сергей Шнуров публично разорвал
На Ольгу Бузову и Николая Баскова
Певица Ирина Салтыкова раскритиковала
Инсайдеры раскрыли характеристики и
Дана Борисова рассказала о примирении
Под Петербургом обнаружили убитой
В Адыгее женщину лишили родительских
В Москве неизвестные изнасиловали и
Volkswagen готовит «жемчужину
Конгресс США принял закон о раскрытии
Вдова Табакова Марина Зудина рассказала
В Москве женщина ногами насмерть забила
Учёные объяснили причины частых
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
Певица Вера Брежнева сравнила шоппинг с
Электрокар Polestar 2 представили на
Захар Саленко рассматривает Ольгу
Ученые: Death metal безопасен для
Александра Буйнова возмутила стоимость
Прохор Шаляпин опубликовал голые
7-местный Tata Buzzard появится на
Владимир Машков опубликовал архивное
Обнаружена живая особь давно
В Сети появились рекламные рендеры
Пиар-директор Юлии Началовой Анна
Просмотреть все новости