В Москве женщина ногами насмерть забила мужчину
В подъезде многоэтажки в Москве был обнаружен мертвый молодой человек. Выяснилось, что местная жительница забила ногами мужчину до летального исхода.
На бездыханном теле 36-летнего мужчины были выявлены многочисленные травмы. Сотрудникам полиции по горячим следам удалось выйти на 48-летнюю правонарушительницу. Подозреваемая призналась, что она нанесла жертве 4 удара ногой по голове и животу, от чего мужчина умер.
В отношении гражданки полиция завела уголовное дело. В пресс-центре московского полицейского отделения подтвердили факт задержания подозреваемой женщины, но о деталях произошедшего пока не сообщают.
На бездыханном теле 36-летнего мужчины были выявлены многочисленные травмы. Сотрудникам полиции по горячим следам удалось выйти на 48-летнюю правонарушительницу. Подозреваемая призналась, что она нанесла жертве 4 удара ногой по голове и животу, от чего мужчина умер.
В отношении гражданки полиция завела уголовное дело. В пресс-центре московского полицейского отделения подтвердили факт задержания подозреваемой женщины, но о деталях произошедшего пока не сообщают.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:50