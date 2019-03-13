В Москве женщина ногами насмерть забила мужчину





На бездыханном теле 36-летнего мужчины были выявлены многочисленные травмы. Сотрудникам полиции по горячим следам удалось выйти на 48-летнюю правонарушительницу. Подозреваемая призналась, что она нанесла жертве 4 удара ногой по голове и животу, от чего мужчина умер.В отношении гражданки полиция завела уголовное дело. В пресс-центре московского полицейского отделения подтвердили факт задержания подозреваемой женщины, но о деталях произошедшего пока не сообщают.