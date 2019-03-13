Сергей Безруков впервые показал фото с трёхмесячным сыном Степаном

"Приучаю к театру совсем маленьких! Нашему Стёпе уже нравится! В Губернском у нас замечательный детский репертуар", - подписал фотографию Безруков.

На странице Безрукова в Instagram появилось фото с его младшим сыном от Анны Матисон. В гримёрке Московского Губернского театра мальчик сидит на коленях у отца и смотрится в зеркало. Хотя лица Степана артист не открыл, читатели блога заметили, как сильно малыш подрос за зиму.Родился сын Безрукова в конце ноября. Родители показывали редкие снимки с наследником, однако на всех он был плотно укутан в зимнюю одежду. Фанаты актёра гадают, на кого Степан похож больше: на отца или мать.Подписчики знаменитости одобрили его решение брать сына с собой в театр и с малых лет приучать к искусству. Поклонники предположили, что в будущем Степан сам захочет стать актёром или деятелем кино и театра.