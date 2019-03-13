АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: К 2050 году в Австралии вообще не будет зимы
EUR 74.07 USD 65.77
Курс валют на 13.03.2019

Захар Саленко рассматривает Ольгу Лотнер для дальнейших отношений

Бывший возлюбленный Валерии Фрост – Зарах Саленко заявил новенькой участнице реалити-шоу «Дом-2» Ольге Лотнер, что рассматривает ее для отношений.
Захар Саленко рассматривает Ольгу Лотнер для дальнейших отношений

По словам Ольги, Захар намерен добиваться ее расположения.

Не секрет, что не так давно в Периметр пришли новенькие девушки, одной из которых оказалась 18-летняя Ольга из Одессы. Привлекательная длинноволосая блондинка, с милой улыбкой и идеальной фигурой сразу же привлекла внимание проектных парней.

В первый же день своего нахождения на Поляне Лотнер заявила, что пришла на телепроект «Дом-2» не для того, чтобы ухаживать или добиваться того или иного парня. Ольга отметила, что ей интересно будет наблюдать за тем, как молодые люди, которым она симпатична, будут ухаживать за ней и добиваться от нее взаимности.
Захар Саленко рассматривает Ольгу Лотнер для дальнейших отношений

На днях новенькая участница реалити-шоу выложила у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в компании одного из «альфонсов» проекта. В подписи к снимку Ольга поспешила сообщить подписчикам, что Захар признался ей в симпатии и заявил, что рассматривает ее как девушку, с которой можно построить продолжительные отношения.

В конце своего поста Лотнер подчеркнула, что мало кто на Поляне верит в искренность Саленко, ведь парень уже давно зарекомендовал себя как герой телешоу, который не привык ухаживать.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Вера Брежнева сравнила шоппинг с
Электрокар Polestar 2 представили на
Захар Саленко рассматривает Ольгу
Ученые: Death metal безопасен для
Александра Буйнова возмутила стоимость
Прохор Шаляпин опубликовал голые
7-местный Tata Buzzard появится на
Владимир Машков опубликовал архивное
Обнаружена живая особь давно
В Сети появились рекламные рендеры
Пиар-директор Юлии Началовой Анна
«Береги силы на будущее»: Лариса
Ученые: К 2050 году в Австралии вообще
Toyota Land Cruiser уже доступен для
Ученые представили новую теорию о
Ученые детально описали процесс
Ученые: Загрязнение воздуха убивает
Ученые предложили новый способ захвата
На Марсе найдена металлическая деталь
Ксения Собчак удивлена слухам, что
Компания Panasonic выпустила недорогой
Фотошпионы заглянули в салон кроссовера
Дженнифер Лопес обнародовала фото с
Программист назвал Вселенную
Пилот американского штурмовика A-10
Лолита Милявская скорбит о смерти
Antutu анонсировал новый рейтинг самых
Марина Африкантова всерьёз задумалась
Роза Сябитова была вынуждена работать
Выпившая Ольга Бузова на концерте в
Просмотреть все новости