Захар Саленко рассматривает Ольгу Лотнер для дальнейших отношений

По словам Ольги, Захар намерен добиваться ее расположения.Не секрет, что не так давно в Периметр пришли новенькие девушки, одной из которых оказалась 18-летняя Ольга из Одессы. Привлекательная длинноволосая блондинка, с милой улыбкой и идеальной фигурой сразу же привлекла внимание проектных парней.В первый же день своего нахождения на Поляне Лотнер заявила, что пришла на телепроект «Дом-2» не для того, чтобы ухаживать или добиваться того или иного парня. Ольга отметила, что ей интересно будет наблюдать за тем, как молодые люди, которым она симпатична, будут ухаживать за ней и добиваться от нее взаимности.На днях новенькая участница реалити-шоу выложила у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в компании одного из «альфонсов» проекта. В подписи к снимку Ольга поспешила сообщить подписчикам, что Захар признался ей в симпатии и заявил, что рассматривает ее как девушку, с которой можно построить продолжительные отношения.В конце своего поста Лотнер подчеркнула, что мало кто на Поляне верит в искренность Саленко, ведь парень уже давно зарекомендовал себя как герой телешоу, который не привык ухаживать.