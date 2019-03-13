Захар Саленко рассматривает Ольгу Лотнер для дальнейших отношений
Бывший возлюбленный Валерии Фрост – Зарах Саленко заявил новенькой участнице реалити-шоу «Дом-2» Ольге Лотнер, что рассматривает ее для отношений.
По словам Ольги, Захар намерен добиваться ее расположения.
Не секрет, что не так давно в Периметр пришли новенькие девушки, одной из которых оказалась 18-летняя Ольга из Одессы. Привлекательная длинноволосая блондинка, с милой улыбкой и идеальной фигурой сразу же привлекла внимание проектных парней.
В первый же день своего нахождения на Поляне Лотнер заявила, что пришла на телепроект «Дом-2» не для того, чтобы ухаживать или добиваться того или иного парня. Ольга отметила, что ей интересно будет наблюдать за тем, как молодые люди, которым она симпатична, будут ухаживать за ней и добиваться от нее взаимности.
На днях новенькая участница реалити-шоу выложила у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в компании одного из «альфонсов» проекта. В подписи к снимку Ольга поспешила сообщить подписчикам, что Захар признался ей в симпатии и заявил, что рассматривает ее как девушку, с которой можно построить продолжительные отношения.
В конце своего поста Лотнер подчеркнула, что мало кто на Поляне верит в искренность Саленко, ведь парень уже давно зарекомендовал себя как герой телешоу, который не привык ухаживать.
По словам Ольги, Захар намерен добиваться ее расположения.
Не секрет, что не так давно в Периметр пришли новенькие девушки, одной из которых оказалась 18-летняя Ольга из Одессы. Привлекательная длинноволосая блондинка, с милой улыбкой и идеальной фигурой сразу же привлекла внимание проектных парней.
В первый же день своего нахождения на Поляне Лотнер заявила, что пришла на телепроект «Дом-2» не для того, чтобы ухаживать или добиваться того или иного парня. Ольга отметила, что ей интересно будет наблюдать за тем, как молодые люди, которым она симпатична, будут ухаживать за ней и добиваться от нее взаимности.
На днях новенькая участница реалити-шоу выложила у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в компании одного из «альфонсов» проекта. В подписи к снимку Ольга поспешила сообщить подписчикам, что Захар признался ей в симпатии и заявил, что рассматривает ее как девушку, с которой можно построить продолжительные отношения.
В конце своего поста Лотнер подчеркнула, что мало кто на Поляне верит в искренность Саленко, ведь парень уже давно зарекомендовал себя как герой телешоу, который не привык ухаживать.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:20