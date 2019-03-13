Электрокар Polestar 2 представили на автосалоне в Женеве
Бывший тюнинг-салон Polestar, прекративший заниматься модернизацией автомобилей Volvo и начавший выпускать собственные продукты, представил на мотор-шоу в Женеве свой электрокар. Модель Polestar 2 сможет преодолевать на одном заряде аккумулятора до 500 км пути.
Основные технические особенности новинки производитель раскрыл в онлайн-презентации, состоявшейся в феврале. Машина построена на архитектуре CMA, а ее силовая установка представлена двумя электромоторами с общей производительностью 408 л. с. и крутящим моментом 660 Нм. На разгон до первых 100 км/ч Polestar 2 требуется менее пяти секунд, а одного заряда батареи достаточно для преодоления 500 км.
«Живая» презентация электрокара новой шведской марки в Женеве прошла успешно. Специалисты оценили современное оснащение модели, включающее цифровую панель приборов, панорамную крышу, светодиодное освещение, новейший мультимедиакомплекс с 11,0-дюймовым тачскрином. Клиент может заказать за дополнительную плату тормоза Brembo, амортизаторы Ohlins, колеса с 20,0-дюймовыми дисками.
Изначально Polestar 2 будет доступен в модификации Launch Edition, оцененной примерно в 60 000 евро. Позже производитель выведет на рынок бюджетный вариант электромобиля по цене около 40 000 евро.
Основные технические особенности новинки производитель раскрыл в онлайн-презентации, состоявшейся в феврале. Машина построена на архитектуре CMA, а ее силовая установка представлена двумя электромоторами с общей производительностью 408 л. с. и крутящим моментом 660 Нм. На разгон до первых 100 км/ч Polestar 2 требуется менее пяти секунд, а одного заряда батареи достаточно для преодоления 500 км.
«Живая» презентация электрокара новой шведской марки в Женеве прошла успешно. Специалисты оценили современное оснащение модели, включающее цифровую панель приборов, панорамную крышу, светодиодное освещение, новейший мультимедиакомплекс с 11,0-дюймовым тачскрином. Клиент может заказать за дополнительную плату тормоза Brembo, амортизаторы Ohlins, колеса с 20,0-дюймовыми дисками.
Изначально Polestar 2 будет доступен в модификации Launch Edition, оцененной примерно в 60 000 евро. Позже производитель выведет на рынок бюджетный вариант электромобиля по цене около 40 000 евро.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:25