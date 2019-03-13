Певица Ирина Салтыкова раскритиковала фильм «Брат-3»

Напомним, что Салтыкова появлялась в роли самой же себя в фильме «Брат-2», тогда она играла подругу Данилы Багрова. Сегодня артистка заявила, что съемка продолжения говорит о «неуважении, бреде и тупости».«В жизни хватает клоунов, поэтому нечего удивляться. Я считаю, что это неуважение и оскорбление режиссера. Фильма «Брат-3» не может быть физически, поскольку в живых нет ни создателя, ни главного героя», - заявила Ирина Салтыкова.Первым о съемках картины «Брат-3» публично объявил музыкант и шоумен Стас Барецкий. Он считает, что в ленте должны появиться Сергей Шнуров и Никита Джигурда, в роли центрального персонажа выступить Кирилл Терешин, получивший известность как «синтоловый качок».Большинство пользователей социальных сетей выступили против съемок фильма. Жена Сергея Бодрова-младшего назвала это идею «бредом из интернета». Бодров-старший посоветовал Барецкому не развивать свою идею.