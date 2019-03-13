АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: К 2050 году в Австралии вообще не будет зимы
EUR 74.07 USD 65.77
Курс валют на 13.03.2019

Певица Ирина Салтыкова раскритиковала фильм «Брат-3»

Известная певица Ирина Салтыкова раскритиковала фильм «Брат-3». По ее словам, ни за что она бы не дала свое согласие на участие в съемках в продолжении легендарной кинокартины.
Певица Ирина Салтыкова раскритиковала фильм «Брат-3»

Напомним, что Салтыкова появлялась в роли самой же себя в фильме «Брат-2», тогда она играла подругу Данилы Багрова. Сегодня артистка заявила, что съемка продолжения говорит о «неуважении, бреде и тупости».

«В жизни хватает клоунов, поэтому нечего удивляться. Я считаю, что это неуважение и оскорбление режиссера. Фильма «Брат-3» не может быть физически, поскольку в живых нет ни создателя, ни главного героя», - заявила Ирина Салтыкова.

Первым о съемках картины «Брат-3» публично объявил музыкант и шоумен Стас Барецкий. Он считает, что в ленте должны появиться Сергей Шнуров и Никита Джигурда, в роли центрального персонажа выступить Кирилл Терешин, получивший известность как «синтоловый качок».

Большинство пользователей социальных сетей выступили против съемок фильма. Жена Сергея Бодрова-младшего назвала это идею «бредом из интернета». Бодров-старший посоветовал Барецкому не развивать свою идею.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игровой смартфон Black Shark 2
Максим Галкин попросил журналистов не
Экс-участница «Дома-2» Анастасия
В Ленобласти 10-летний школьник спас
Росстат может пересмотреть методы
Шоумен Сергей Шнуров публично разорвал
На Ольгу Бузову и Николая Баскова
Певица Ирина Салтыкова раскритиковала
Инсайдеры раскрыли характеристики и
Дана Борисова рассказала о примирении
Под Петербургом обнаружили убитой
В Адыгее женщину лишили родительских
В Москве неизвестные изнасиловали и
Volkswagen готовит «жемчужину
Конгресс США принял закон о раскрытии
Вдова Табакова Марина Зудина рассказала
В Москве женщина ногами насмерть забила
Учёные объяснили причины частых
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
Певица Вера Брежнева сравнила шоппинг с
Электрокар Polestar 2 представили на
Захар Саленко рассматривает Ольгу
Ученые: Death metal безопасен для
Александра Буйнова возмутила стоимость
Прохор Шаляпин опубликовал голые
7-местный Tata Buzzard появится на
Владимир Машков опубликовал архивное
Обнаружена живая особь давно
В Сети появились рекламные рендеры
Пиар-директор Юлии Началовой Анна
Просмотреть все новости