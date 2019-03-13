Вдова Табакова Марина Зудина рассказала о жизни своих детей





Дочь артистов Мария 7 апреля отпразднует 13-летие. Зудина признается, что девочка отлично учится в школе, ее включили в список, кто лучше других сдал самые сложные экзамены. К слову, дочь старается во всем поддерживать маму, любит и заботится о ней, постоянно держит за руку на улице.Если говорить о Павле Табакове, то сейчас ему 23 года, он решил получить продюсерское образование. Совсем недавно наследник Олега Табакова презентовал собственный проект под названием «Мертвое озеро». Молодой человек пока не планирует жениться. По словам Зудиной, общаясь с современной молодежью, она поняла, что далеко не все влюблены, возможно, кто-то не знает о данном чувстве.Некоторое время назад ходили слухи, что Павел Табаков состоял в гражданском браке с актрисой Марией Фоминой. Якобы пара планировала зарегистрировать свои отношения, но так и не дошла до ЗАГСа.