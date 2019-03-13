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Учёные объяснили причины частых разводов весной

Учёные объяснили, почему весной бывает больше разводов, чем в другие сезоны. Желание разорвать изжившие себя отношения связали с выработкой гормона мелатонина.
Учёные объяснили причины частых разводов весной

Американские научные специалисты провели масштабный мета-анализ наблюдений за женатыми парами, которые велись 15 лет. Статистика показала, что пик всех разводов приходится на начало весны. Именно в марте американцы чаще всего решались расторгнуть официальные отношения. Учёные считают, что немаловажным фактором для такого поведения служит уровень мелатонина в организме.

Биологически желание кардинально изменить личную жизнь совпадает с функцией шишковидной железы в мозге человека. Эпифиз зимой, когда световой день самый короткий, активно синтезирует гормоны. Затем солнечного света становится больше и температура воздуха растёт, поэтому мелатонин естественным образом падает, вызывая так называемый "феномен весны".

Люди чувствуют прилив сил и стремятся во всём навести порядок, включая личную жизнь. Весной легче влюбиться или расстаться с партнёром, если предпосылки к этому уже имелись.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:41

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