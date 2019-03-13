7-местный Tata Buzzard появится на рынках Европы после дебюта в Женеве
Индийский автопроизводитель Tata недавно презентовал в Женеве несколько новинок, включая и 7-местный паркетник Tata Buzzard. Новый кроссовер должен появится на рынках Европы.
Индийская новинка внешне напоминает удлиненный вариант Tata Harrier, который также будет доступен для европейских покупателей, но как Buzzard Sport. Что касается габаритов кузова Tata Buzzard, то они составляют 4661 мм длины, а это на 63 мм больше, чем длина Tata Harrier. Колесная база – 2741 мм. Дизайн кроссовера почти не отличается от исходника. Создатели решили добавить к модели рейлинги на крыше.
Подкапотное пространство автомобиля занимает 2,0-литровый дизельный мотор с производительностью 170 «лошадок», приводящийся в действие механической коробкой передач. Производители планируют выпустить вариант с «автоматом», но без полного привода.
Аналитики прогнозируют Tata Buzzard высокую востребованность благодаря вместительности, качеству сборки и современным технологиям. Серийное производство новинки, предположительно, запустят уже в последнем квартале нынешнего года.
Индийская новинка внешне напоминает удлиненный вариант Tata Harrier, который также будет доступен для европейских покупателей, но как Buzzard Sport. Что касается габаритов кузова Tata Buzzard, то они составляют 4661 мм длины, а это на 63 мм больше, чем длина Tata Harrier. Колесная база – 2741 мм. Дизайн кроссовера почти не отличается от исходника. Создатели решили добавить к модели рейлинги на крыше.
Подкапотное пространство автомобиля занимает 2,0-литровый дизельный мотор с производительностью 170 «лошадок», приводящийся в действие механической коробкой передач. Производители планируют выпустить вариант с «автоматом», но без полного привода.
Аналитики прогнозируют Tata Buzzard высокую востребованность благодаря вместительности, качеству сборки и современным технологиям. Серийное производство новинки, предположительно, запустят уже в последнем квартале нынешнего года.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:02