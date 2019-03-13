АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: К 2050 году в Австралии вообще не будет зимы
EUR 74.07 USD 65.77
Курс валют на 13.03.2019

7-местный Tata Buzzard появится на рынках Европы после дебюта в Женеве

Индийский автопроизводитель Tata недавно презентовал в Женеве несколько новинок, включая и 7-местный паркетник Tata Buzzard. Новый кроссовер должен появится на рынках Европы.
7-местный Tata Buzzard появится на рынках Европы после дебюта в Женеве

Индийская новинка внешне напоминает удлиненный вариант Tata Harrier, который также будет доступен для европейских покупателей, но как Buzzard Sport. Что касается габаритов кузова Tata Buzzard, то они составляют 4661 мм длины, а это на 63 мм больше, чем длина Tata Harrier. Колесная база – 2741 мм. Дизайн кроссовера почти не отличается от исходника. Создатели решили добавить к модели рейлинги на крыше.

Подкапотное пространство автомобиля занимает 2,0-литровый дизельный мотор с производительностью 170 «лошадок», приводящийся в действие механической коробкой передач. Производители планируют выпустить вариант с «автоматом», но без полного привода.

Аналитики прогнозируют Tata Buzzard высокую востребованность благодаря вместительности, качеству сборки и современным технологиям. Серийное производство новинки, предположительно, запустят уже в последнем квартале нынешнего года.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Вера Брежнева сравнила шоппинг с
Электрокар Polestar 2 представили на
Захар Саленко рассматривает Ольгу
Ученые: Death metal безопасен для
Александра Буйнова возмутила стоимость
Прохор Шаляпин опубликовал голые
7-местный Tata Buzzard появится на
Владимир Машков опубликовал архивное
Обнаружена живая особь давно
В Сети появились рекламные рендеры
Пиар-директор Юлии Началовой Анна
«Береги силы на будущее»: Лариса
Ученые: К 2050 году в Австралии вообще
Toyota Land Cruiser уже доступен для
Ученые представили новую теорию о
Ученые детально описали процесс
Ученые: Загрязнение воздуха убивает
Ученые предложили новый способ захвата
На Марсе найдена металлическая деталь
Ксения Собчак удивлена слухам, что
Компания Panasonic выпустила недорогой
Фотошпионы заглянули в салон кроссовера
Дженнифер Лопес обнародовала фото с
Программист назвал Вселенную
Пилот американского штурмовика A-10
Лолита Милявская скорбит о смерти
Antutu анонсировал новый рейтинг самых
Марина Африкантова всерьёз задумалась
Роза Сябитова была вынуждена работать
Выпившая Ольга Бузова на концерте в
Просмотреть все новости