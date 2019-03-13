В Сети появились рекламные рендеры Huawei P30 Lite
На просторах Сети одновременно два источника обнародовали рендеры смартфона Huawei Nova 4e за несколько дней до официального анонса. Сам же девайс должны представить завтра, 14 марта в КНР. На международном рынке устройство появится под названием Huawei P30 Lite.
Известно, что гаджет выйдет в белом, черном и голубом цвете с градиентом. По словам источников, это официальные рендеры Huawei P30 Lite. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп, данный факт был ранее подтвержден производителем.
На экране станет находиться каплевидный вырез, как и у более старших моделей Huawei. Размер диагонали составит 6,15 дюйма, а разрешение – 1080 на 2312 пикселей. На задней панели должна находиться тройная камера с вертикально расположенными датчиками – 24 Мп, 8 Мп, 2 Мп, дактилоскопический сенсор. В качестве аппаратной основы выступит однокристальная система HiSilicon Kirin 710, за автономность гаджета отвечает батарея емкостью 3240 мАч, существует опция быстрой зарядки мощность 18 Вт.
Известно, что гаджет выйдет в белом, черном и голубом цвете с градиентом. По словам источников, это официальные рендеры Huawei P30 Lite. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп, данный факт был ранее подтвержден производителем.
На экране станет находиться каплевидный вырез, как и у более старших моделей Huawei. Размер диагонали составит 6,15 дюйма, а разрешение – 1080 на 2312 пикселей. На задней панели должна находиться тройная камера с вертикально расположенными датчиками – 24 Мп, 8 Мп, 2 Мп, дактилоскопический сенсор. В качестве аппаратной основы выступит однокристальная система HiSilicon Kirin 710, за автономность гаджета отвечает батарея емкостью 3240 мАч, существует опция быстрой зарядки мощность 18 Вт.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:40