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Обнаружена живая особь давно «вымершего» мегалодона

В Сети в очередной раз появилась информация об обнаружении в глубинах океана живой особи мегалодона, считавшегося давно вымершим видом подводных обитателей. Гигантская акула проживала на Земле около 23 млн лет назад.
Обнаружена живая особь давно «вымершего» мегалодона

Мегалодон, достигавший в длину до 18 м, являлся самым опасным хищником на планете и по мощности укуса превосходит тираннозавра. Ученые считали этот вид акул давно вымершим, но недавно появившиеся в Сети любительские видео, подтверждают обратное. Авторы роликов утверждают, что запечатлели настоящего мегалодона.

Специалисты не спешат подтверждать существование в глубинах океана доисторической особи, обитавшей в водном мире в период миоцена и плиоцена. Гигантские хищники, утверждают исследователи, вымерли несколько миллионов лет назад. Однако ученые не исключают, что огромным акулам, находившимся на вершине пищевой цепи, удалось выжить, но эти предположения требуют весомых доказательств.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:47

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