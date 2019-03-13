Обнаружена живая особь давно «вымершего» мегалодона





Мегалодон, достигавший в длину до 18 м, являлся самым опасным хищником на планете и по мощности укуса превосходит тираннозавра. Ученые считали этот вид акул давно вымершим, но недавно появившиеся в Сети любительские видео, подтверждают обратное. Авторы роликов утверждают, что запечатлели настоящего мегалодона.Специалисты не спешат подтверждать существование в глубинах океана доисторической особи, обитавшей в водном мире в период миоцена и плиоцена. Гигантские хищники, утверждают исследователи, вымерли несколько миллионов лет назад. Однако ученые не исключают, что огромным акулам, находившимся на вершине пищевой цепи, удалось выжить, но эти предположения требуют весомых доказательств.