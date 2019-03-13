Обнаружена живая особь давно «вымершего» мегалодона
В Сети в очередной раз появилась информация об обнаружении в глубинах океана живой особи мегалодона, считавшегося давно вымершим видом подводных обитателей. Гигантская акула проживала на Земле около 23 млн лет назад.
Мегалодон, достигавший в длину до 18 м, являлся самым опасным хищником на планете и по мощности укуса превосходит тираннозавра. Ученые считали этот вид акул давно вымершим, но недавно появившиеся в Сети любительские видео, подтверждают обратное. Авторы роликов утверждают, что запечатлели настоящего мегалодона.
Специалисты не спешат подтверждать существование в глубинах океана доисторической особи, обитавшей в водном мире в период миоцена и плиоцена. Гигантские хищники, утверждают исследователи, вымерли несколько миллионов лет назад. Однако ученые не исключают, что огромным акулам, находившимся на вершине пищевой цепи, удалось выжить, но эти предположения требуют весомых доказательств.
Мегалодон, достигавший в длину до 18 м, являлся самым опасным хищником на планете и по мощности укуса превосходит тираннозавра. Ученые считали этот вид акул давно вымершим, но недавно появившиеся в Сети любительские видео, подтверждают обратное. Авторы роликов утверждают, что запечатлели настоящего мегалодона.
Специалисты не спешат подтверждать существование в глубинах океана доисторической особи, обитавшей в водном мире в период миоцена и плиоцена. Гигантские хищники, утверждают исследователи, вымерли несколько миллионов лет назад. Однако ученые не исключают, что огромным акулам, находившимся на вершине пищевой цепи, удалось выжить, но эти предположения требуют весомых доказательств.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:47