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Владимир Машков опубликовал архивное фото с внучкой в честь ее 7-летия

Владимир Машков опубликовал на своей страничке в Instagram старый снимок с внучкой по поводу ее 7-летия. Такой же пост выложила и мама именинницы Мария Машкова в одной из своих социальных сетей.
Владимир Машков опубликовал архивное фото с внучкой в честь ее 7-летия

55-летний Владимир Машков славится как заслуженный артист Российской Федерации. Под фото с внучкой Александрой, где ей всего несколько дней, он подписал лишь дату и поздравил с днем рождения.

Подписчиков очень порадовала трогательная семейная фотография. Она собрала множество комментариев с поздравлениями и пожеланиями. Поклонники просят чаще выставлять такого рода снимки, а некоторые даже находят сходства внучки с дедом.

«Дедушка! Хороший дедушка! Здоровья, счастья, новых творческих замыслов и побед!», «Класс! Копия звёздного деда!», «Александра вас никогда не подведёт!» - пишут под публикацией фанаты Владимира Машкова.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:55

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