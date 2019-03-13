Владимир Машков опубликовал архивное фото с внучкой в честь ее 7-летия

55-летний Владимир Машков славится как заслуженный артист Российской Федерации. Под фото с внучкой Александрой, где ей всего несколько дней, он подписал лишь дату и поздравил с днем рождения.Подписчиков очень порадовала трогательная семейная фотография. Она собрала множество комментариев с поздравлениями и пожеланиями. Поклонники просят чаще выставлять такого рода снимки, а некоторые даже находят сходства внучки с дедом.«Дедушка! Хороший дедушка! Здоровья, счастья, новых творческих замыслов и побед!», «Класс! Копия звёздного деда!», «Александра вас никогда не подведёт!» - пишут под публикацией фанаты Владимира Машкова.