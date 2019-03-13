Певица Вера Брежнева сравнила шоппинг с пыткой

По словам Брежневой, в последнее время, когда она находится в каком-либо городе на гастролях, есть возможность отправиться за покупками. Однако на шопинг блондинка пойдет, если ей реально что-то необходимо. Брежнева признается, что в силу профильной деятельности следит за своим внешним видом, в противном случае, она бы ходила в одной и той же одежде.В магазинах у супруги Константина Меладзе начинает кружиться голова, нередко появляется тошнота. Эти места она посещает ради детей, хотя и дочери Брежневой не очень полюбили данное занятие. Например, Саре нравится ходить за канцтоварами. Если говорить о старшей дочери Софии, то она покупает одежду самостоятельно, поскольку живет и учится в США. Сама же Брежнева чаще ходит в аптеки и магазины.