Александра Буйнова возмутила стоимость билетов на юбилейный концерт Аллы Пугачевой





Поклонники Примадонны отечественной эстрады с нетерпением ждут ее возвращения на большую сцену. По случаю своего 70-летия Алла Пугачева даст большой сольный концерт. По словам певицы, сейчас активно идут репетиции, а на празднике желтых тюльпанов у нее была возможность попробовать спеть перед публикой вживую.Попасть на шоу удастся далеко не всем, поскольку ценник на билеты очень высок. К тому же перекупщики планируют нажиться на поклонниках Аллы Пугачевой, которые заранее не позаботились о своем месте в зале.Ситуацию прокомментировал Александр Буйнов, заявивший, что стоимость билетов является очень завышенной. В зале должны присутствовать люди, которые шли с Пугачевой всю жизнь, поддерживали ее в творчестве, а таковые просто не смогут отдать последние деньги с целью похода на концерт.Сам же Буйнов будет находиться в зале, как и другие приглашенные гости. Он считает, что Пугачевой не нужно выдумывать ничего особенного, достаточно просто выйти на сцену и изложить свои чувства.