Александра Буйнова возмутила стоимость билетов на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Известный российский певец Александр Буйнов возмутился, что билеты на юбилейный концерт Аллы Пугачевой продаются по такой высокой цены. По его словам, в зале Кремля не могут присутствовать только олигархи.
Поклонники Примадонны отечественной эстрады с нетерпением ждут ее возвращения на большую сцену. По случаю своего 70-летия Алла Пугачева даст большой сольный концерт. По словам певицы, сейчас активно идут репетиции, а на празднике желтых тюльпанов у нее была возможность попробовать спеть перед публикой вживую.
Попасть на шоу удастся далеко не всем, поскольку ценник на билеты очень высок. К тому же перекупщики планируют нажиться на поклонниках Аллы Пугачевой, которые заранее не позаботились о своем месте в зале.
Ситуацию прокомментировал Александр Буйнов, заявивший, что стоимость билетов является очень завышенной. В зале должны присутствовать люди, которые шли с Пугачевой всю жизнь, поддерживали ее в творчестве, а таковые просто не смогут отдать последние деньги с целью похода на концерт.
Сам же Буйнов будет находиться в зале, как и другие приглашенные гости. Он считает, что Пугачевой не нужно выдумывать ничего особенного, достаточно просто выйти на сцену и изложить свои чувства.
Поклонники Примадонны отечественной эстрады с нетерпением ждут ее возвращения на большую сцену. По случаю своего 70-летия Алла Пугачева даст большой сольный концерт. По словам певицы, сейчас активно идут репетиции, а на празднике желтых тюльпанов у нее была возможность попробовать спеть перед публикой вживую.
Попасть на шоу удастся далеко не всем, поскольку ценник на билеты очень высок. К тому же перекупщики планируют нажиться на поклонниках Аллы Пугачевой, которые заранее не позаботились о своем месте в зале.
Ситуацию прокомментировал Александр Буйнов, заявивший, что стоимость билетов является очень завышенной. В зале должны присутствовать люди, которые шли с Пугачевой всю жизнь, поддерживали ее в творчестве, а таковые просто не смогут отдать последние деньги с целью похода на концерт.
Сам же Буйнов будет находиться в зале, как и другие приглашенные гости. Он считает, что Пугачевой не нужно выдумывать ничего особенного, достаточно просто выйти на сцену и изложить свои чувства.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:14