Ученые: К 2050 году в Австралии вообще не будет зимы





«Через 30 лет зима, как мы ее знаем, не будет существовать», - сказал исследователь Джефф Хинчлифф, раскрывая детали научной работы.Команда, состоящая из представителей из Школы искусств и дизайна Австралийского национального университета (АНУ) и Института по изменению климата АНУ, использовала данные Бюро метеорологии в новом проекте. После сбора необходимых сведений ученые искали способ, как представить результаты так, чтобы они нашли отклик у общественности.«Это означало использование цвета, формы и размера вокруг композиции циферблата, показывающего значения температуры за весь год в одном снимке», - сказал Хинчлифф.При создании инструмента команда специалистов заметила, что прогнозы не соответствовали нынешним четырем сезонам. Исследователи считают, что вместо зимы австралийцы будут переживать весну, осень и более продолжительный сезон, который они привыкли называть «новым летом». В течение этого времени температура воздуха превысит отметку в 40 градусов по Цельсию (104 градуса по Фаренгейту).