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Ученые: К 2050 году в Австралии вообще не будет зимы
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Ученые: К 2050 году в Австралии вообще не будет зимы

Команда ученых и дизайнеров недавно объединилась для создания инструмента, который показал бы жителям Австралии, каким будет климат в их городах к 2050 году. В итоге это привело к поразительному открытию. Оказывается, континент больше не увидит зимы.
Ученые: К 2050 году в Австралии вообще не будет зимы

«Через 30 лет зима, как мы ее знаем, не будет существовать», - сказал исследователь Джефф Хинчлифф, раскрывая детали научной работы.

Команда, состоящая из представителей из Школы искусств и дизайна Австралийского национального университета (АНУ) и Института по изменению климата АНУ, использовала данные Бюро метеорологии в новом проекте. После сбора необходимых сведений ученые искали способ, как представить результаты так, чтобы они нашли отклик у общественности.

«Это означало использование цвета, формы и размера вокруг композиции циферблата, показывающего значения температуры за весь год в одном снимке», - сказал Хинчлифф.

При создании инструмента команда специалистов заметила, что прогнозы не соответствовали нынешним четырем сезонам. Исследователи считают, что вместо зимы австралийцы будут переживать весну, осень и более продолжительный сезон, который они привыкли называть «новым летом». В течение этого времени температура воздуха превысит отметку в 40 градусов по Цельсию (104 градуса по Фаренгейту).



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:21

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