Прохор Шаляпин опубликовал голые фотографии с Мальдивских островов
Прохор Шаляпин опубликовал в соцсетях свои голые фотографии с Мальдивских островов. Певец предстал без плавок в душевой кабинке.
Шаляпин поделился с поклонниками откровенными снимками, сделанными во время отдыха на тропических островах. Знаменитость сфотографировали, пока он купался в душе. Певец без стеснения похвастался мускулистым телом и загаром, разместив несколько кадров в Facebook.
Отметим, что обнажённые фото Шаляпина появляются в интернете не впервые. Ранее он снимал себя в постели и в ванной с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Пара не только начала жить вместе, но и выходит вдвоём на большую сцену. Так, 28 апреля в храме Христа Спасителя состоится концерт Шаляпина, где Цымбалюк-Романовская порадует зрителя игрой на пианино.
Читатели блога артиста не одобрили его выходку во время Великого поста, посоветовав быть скромнее и воздержаться от публикаций эротического характера хотя бы на время. Фанаты звезды похвалили его фигуру и красоту.
Шаляпин поделился с поклонниками откровенными снимками, сделанными во время отдыха на тропических островах. Знаменитость сфотографировали, пока он купался в душе. Певец без стеснения похвастался мускулистым телом и загаром, разместив несколько кадров в Facebook.
Отметим, что обнажённые фото Шаляпина появляются в интернете не впервые. Ранее он снимал себя в постели и в ванной с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Пара не только начала жить вместе, но и выходит вдвоём на большую сцену. Так, 28 апреля в храме Христа Спасителя состоится концерт Шаляпина, где Цымбалюк-Романовская порадует зрителя игрой на пианино.
Читатели блога артиста не одобрили его выходку во время Великого поста, посоветовав быть скромнее и воздержаться от публикаций эротического характера хотя бы на время. Фанаты звезды похвалили его фигуру и красоту.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:10