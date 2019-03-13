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Прохор Шаляпин опубликовал голые фотографии с Мальдивских островов

Прохор Шаляпин опубликовал в соцсетях свои голые фотографии с Мальдивских островов. Певец предстал без плавок в душевой кабинке.
Прохор Шаляпин опубликовал голые фотографии с Мальдивских островов

Шаляпин поделился с поклонниками откровенными снимками, сделанными во время отдыха на тропических островах. Знаменитость сфотографировали, пока он купался в душе. Певец без стеснения похвастался мускулистым телом и загаром, разместив несколько кадров в Facebook.

Отметим, что обнажённые фото Шаляпина появляются в интернете не впервые. Ранее он снимал себя в постели и в ванной с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Пара не только начала жить вместе, но и выходит вдвоём на большую сцену. Так, 28 апреля в храме Христа Спасителя состоится концерт Шаляпина, где Цымбалюк-Романовская порадует зрителя игрой на пианино.

Читатели блога артиста не одобрили его выходку во время Великого поста, посоветовав быть скромнее и воздержаться от публикаций эротического характера хотя бы на время. Фанаты звезды похвалили его фигуру и красоту.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:10

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